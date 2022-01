El debate sobre la política de Defensa vs el "no a la guerra"

Hoy parece una ingenuidad pensar que España podría haberse quedado fuera de la estructura militar, política y de seguridad de Europa. Van a cumplirse 40 años de la entrada de nuestro país en la OTAN justo cuando enviamos a Ucrania tres buques, trescientos efectivos y posiblemente algunos cazas actualmente emplazados en Letonia. En España las reflexiones y los debates siempre lo hacemos cuando ya se ve el humo. En diciembre 1981, con Leopoldo Calvo Sotelo en la presidencia, solicitamos nuestra adhesión, que se consumó en mayo de 1982. Fue ratificada en referéndum en 1986, ya con Felipe González como presidente, con el apoyo de casi el 57% de los votantes. Desde el final de la dictadura hasta 1986 habían pasado muchas cosas en España y muy rápidamente: el triunfo y el ocaso de Adolfo Suárez, el 23 de febrero y el triunfo de la izquierda en unas elecciones tras la guerra. Y algo relevante: el giro proatlantista operado en el PSOE bajo el liderazgo de Felipe González, quien entendió que fuera de al OTAN no había oxígeno y que la salida de la estructura de la OTAN acarrearía un gran desprestigio a España a ojos de sus aliados. El PSOE, el CDS y los nacionalistas vascos y catalanes pidieron el voto a favor, la AP de Fraga propugnó la abstención y el partido comunista patrimonializó el rechazo.

40 años después

Breve historia de un tiempo que justifica decisiones y opiniones. Pero es desalentador que cuarenta años después no haya permeado en la sociedad española un debate de fondo sobre la política de Defensa -en España es una subcultura- y las alianzas estratégicas. Cada episodio se aborda bajo las dos especialidades patrias: el no a la guerra invocado populistamente; o desembocando en la típica tormentilla española partidista y de patio de vecinos. Las grietas en la coalición de gobierno con UP en el "no a la guerra" y el PSOE en posiciones institucionales de Gobierno o el PP cargando contra Vox por sus supuestas afinidades con Putin y las elecciones en Castilla-León al fondo del cuadro. "No a la guerra", como si a alguien le gustara una guerra. Eso sí, ninguna reflexión sobre la responsabilidad compartida con los aliados y ningún un debate en torno a los desafíos territoriales, la soberanía de los estados y la necesidad de mantener cierto orden internacional para que el mundo no se convierta en un salón del Oeste dominado por matones armados con pistolas. Hay un dato curioso: en el histórico del CIS -salvo error en la búsqueda- la última encuesta sobre la OTAN data de abril de 1999 y está relacionada con la intervención en la antigua Yugoslavia.

La OTAN se reunirá en Madrid en junio para actualizar su concepto estratégico y adaptar su respuesta a los nuevos retos. Hay tajo: el polvorín de la frontera oriental -que empezó a agudizarse con la invasión rusa de Crimea-, el Brexit, la inmigración en la frontera sur de Europa y el Mediterráneo; las discrepancias no resueltas entre la UE y EEUU respecto al tratado; la salida de Afganistán o el pulso China-EEUU que todo lo condiciona. Estos desafíos hercúleos resultan casi imposibles de enfrentar con éxito desde la OTAN y bajo un prisma exclusivo de las políticas de Defensa. Imagínense desde fuera.

Con quién sí y con quién no

Técnicamente, España se ha adherido a la búsqueda de una solución diplomática al conflicto "como única vía" según el ministro de Exteriores, Juan Manuel Albares, aunque asume, en segunda instancia, las decisiones disuasorias que adopten EEUU y la UE. Es que no puede ser de otra forma. Estar en esos clubes tienen deberes y obligaciones. Lo contrario sería una condena letal a la irrelevancia. Por añadidura, necesitamos estar en esa ecuación para la solución de la crisis -abierta y real- que tenemos con Marruecos. Son los renglones torcidos de la política exterior y la de Defensa. La democracia no se defiende solo con discursos bien intencionados y posiciones sesenteras. Ni esto es Vietnam ni una guerra de Irak construida sobre inexistentes armas de destrucción masiva. Las guerras son un horror indeseable. Pero blindar nuestros principios, nuestros intereses y nuestros estados de derecho aconsejan saber dónde estamos y dónde no. Y sobre todo con quién sí y con quién no. Como mínimo esta cuestión merece un debate social y político a fondo, justo lo que ni tenemos ni tendremos en España.

La geometría variable y sus malabarismos

Gobernar en coalición es un ejercicio de malabarismo complicado, lo cual le añade mérito al empeño. Lo demuestran a diario PSOE y UP. Pero legislar apoyándose en un bloque heterogéneo en el que se mezclan nacionalistas, independentistas y abertzales, cuyos intereses son siempre exclusivamente particulares y emanan de la propia naturaleza de sus principios políticos, convierte el ejercicio del gobierno y el impulso legislativo en algo milagroso e improbable.

El bloque de Gobierno tenía en el zurrón dos leyes que justifican media legislatura: la reforma laboral y la ley de vivienda. La imposible geometría variable de los apoyos está deshilachando el éxito. Respecto a la reforma laboral, que ya está vigente pero necesita ser convalidada, el gobierno se ve en la tesitura de optar por los votos de Cs- que ya ha escenificado su predisposición en una foto con el presidente de la patronal- jugándose el plante del bloque de investidura; o, al revés, ceder en aspectos como la prevalencia de los convenios regionales sobre los nacionales (PNV) y en otras condiciones exigidas por los socios del ala izquierda que serían rechazadas por la CEOE y el acuerdo saltaría por los aires. Quién da más.

El CJPJ contra la Ley de vivienda

Con la Ley de Vivienda ocurre algo parecido. Ha sido un parto de un año, pero el consejo de ministros ya la aprobó. El Gobierno se había dirigido al CGPJ para que emitiera un informe, que no es vinculante, porque la ley puede colisionar con varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios. El CGPJ, plácidamente instalado en su caducidad que ya alcanza los tres años, ha ido mucho más allá. Y ha emitido un durísimo informe, aprobado por 15 votos a favor y seis en contra, en el que avisa de que como está planteada la ley puede incurrir en conflictos constitucionales. Advierte de que el texto supone "una expropiación" regulatoria de las competencias autonómicas en materia de vivienda. Y por añadidura, adoba el informe con calificativos que parecen ir más allá de la mera exposición de argumentos jurídicos. Entre ellos dice el Consejo que el texto es "sobrecargado", "contradictorio", nocivo", "inoportuno", "innecesario", "farragoso" e "incongruente". Vaya, que parece que no les ha gustado mucho.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya ha anunciado que pese al informe del CGPJ, el Consejo de Ministros aprobará el martes en segunda vuelta el anteproyecto de Ley y lo enviará al parlamento. La propuesta incluye avances interesantes. Entre ellos, la regulación del precio en zonas tensionadas, reducción del IRPF a la mitad para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas vacías, ayudas a los jóvenes o destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. También hay algunos aspectos más polémicos en la ley, como la subida de hasta el 150% del IBI a las viviendas vacías. O el riesgo de que las nuevas exigencias detraigan inversión privada en el sector contrayendo la actividad. En cualquier caso, y aunque el CGPJ ha ido más allá de lo que le solicitaban y lo ha hecho con cierta saña, al Gobierno -y a todos- le conviene afinar bien el texto, que debió salir más redondo del horno gubernamental. Que no sea la crónica de una muerte constitucional anunciada.

El CIS, bajo sospecha

Entre Félix Tezanos, presidente del CIS; el jefe de cirugía de un hospital público, un inspector de Hacienda o un guardia civil multando por exceso de velocidad no debería haber diferencia alguna. Ningún cirujano le pide el carné del partido a nadie en la UCI para ver si le pone anestesia o no. Pues igual en materia de impuestos o multas. El CIS, como organismo público y más precisamente por serlo, y su presidente no debería favorecer los intereses de su partido, que es el que lo ha designado para el cargo. Pero no prejuzguemos. El caso es que el CIS ha situado esta semana al PSOE ligeramente por encima del PP para las elecciones de Castilla-León, justo en el sentido contrario a lo que predicen el resto de encuestas. Igual acierta, pero si vuelve a fracasar su situación será insostenible. Porque esa prospección no sería tan sospechosa si no le hubiera ocurrido ya a Tezanos y al CIS en Andalucía en 2018: se desvió 11,6 puntos a favor del PSOE, al que le dio casi 12 escaños más de los que consiguió; hasta seis menos al PP y le otorgó a Vox un solo escaño aunque obtuvo 12. Y volvió a errar en Madrid el 4-M: le concedía al PP ocho puntos menos de los que obtuvo y al PSOE seis más de los que sacó. Algunos análisis apuntan a que los sondeos del CIS se equivocan ahora más de lo normal y siempre con sesgo a favor de la izquierda. En las 22 últimas elecciones, el CIS ha errado en todas sobrevalorando el voto de la izquierda en casi cinco puntos de más.Tezanos ha explicado incluso en comparecencias parlamentarias que hoy los votantes cambian mucho de opinión, lo que convierte el ejercicio demoscópico en voluble y opera con mucha impredecibilidad. Puede ser, pero con la misma volubilidad, algunos sondeos, como el de GAD3 de Narciso Michavila tuvieron solo un 0,76 de desviación en Madrid. Se supone que precisamente un centro público con recursos como el CIS está precisamente para eso, para analizar los datos atendiendo a los nuevos factores asociados al voto. Incluso cabe una pregunta, si hacer sondeos ahora es un canto a Galicia, ¿por qué no cerramos el CIS?