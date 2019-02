El deber democrático de la exigencia

Vivimos en una sociedad hiperconsciente de sus derechos y amnésica de los deberes. No sé si por infantilismo o egoísmo (en buena medida sinónimos) o estupidez, o si es la consecuencia de una inteligente y peligrosa tendencia publicitaria de insistir en que nos lo merecemos todo.

En tal sociedad, recordar la existencia de deberes, necesario correlato de los derechos, es un esfuerzo árido, improductivo e impopular. Así que no voy a hablar de deberes-obligaciones para no espantar a mis, supongo, escasos lectores, sino de deberes-derechos, algo más simpáticos. En concreto, el de exigir a los políticos a los que hemos elegido que hagan aquello que prometieron hacer y por lo que los hemos elegido.

Los señores Espadas y Moreno fueron elegidos alcalde de Sevilla y presidente de la Junta de Andalucía, dos ejemplos conspicuos. Tales elecciones son resultado de unas campañas electorales en que se hacen promesas múltiples que, tal vez, ilusionan a algunos votantes, no sé si ingenuos, y consiguen determinados votos (si es que no se vota únicamente por fidelidad acérrima a unas siglas o por rechazo de las demás opciones). Pero luego no hacemos seguimiento del grado de cumplimiento de esas promesas. Y creo que es un deber ciudadano como otro cualquiera. Con la ventaja de que debiera generar más incomodidad al político electo que al ciudadano alerta, claro.

Antes de que nos pase con Moreno como nos pasa con Espadas, que ya no nos acordamos de qué prometió, exijamos cumplimientos. Fueron tan famosos sus acuerdos con Ciudadanos y con Vox, los asquitos del primero al segundo, y todo lo que rodeó a ambos acuerdos y a la investidura, que de momento tenemos fresco cuál fue su programa electoral y cuál se supone que es su programa de gobierno. Aprovechémoslo.

El Gobierno de la Junta tiene por delante una labor, la de limpiar y adelgazar la Junta de Andalucía, fatigosa, intrincada, llena de minas visibles y ocultas, en que van a sufrir labor de zapa desde mil frentes y que, por tanto, ofrece un resultado dudoso. El éxito no depende sólo de él. Pero tiene por delante también otras promesas, como la de la bonificación del impuesto de sucesiones, en relación con el cual el Gobierno de la Junta sí tiene capacidad para las iniciativas pertinentes, y PP, Ciudadanos y Vox tienen, juntos, parlamentarios suficientes para sacarlo adelante. ¿A qué esperan? Dijo Moreno que sería de sus primeras medidas. Parece que han hablado de ello en el primer Consejo de Gobierno. Pero sin ponerle fecha ni pasos concretos, para dentro de unos meses, en un mero anuncio para cobrarse algo de protagonismo, dejando la realidad de la medida para cuando electoralmente convenga. Decepcionante. Actuación de mercadotecnia al mejor estilo del sanchismo rampante. Mal empezamos.