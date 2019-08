No decae el tirón de la Patrona

Sigue teniendo tirón el rito sevillanísimo de ir al besamanos de la Virgen de los Reyes. A pesar de los mercurios disparados en la tarde del domingo, el personal se mete en harina para adentrase por la urdimbre urbana y hacer esa etapa reina que tiene su meta ante la Patrona. A pesar también de la indudable ola de laicismo que nos invade, ola contra la que no tengo objeción alguna que poner, la Virgen de los Reyes sigue teniendo su clientela, la fija y la de aluvión, la de toda la vida y una renovada, que continúan surgiendo levas de jóvenes que no se mueven bajo los parámetros actuales. La cola fue tremenda este domingo, ya en vísperas del día más señalado, para ver a la Patrona cara a cara y, de paso, pedirle un tiempo mejor. No una mejoría de este tiempo que tan natural está discurriendo el meteorológico, sino en el otro, que vaya castaña la que está cayendo.