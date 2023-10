Aunque sea en medio de un mundo presidido por el odio ciego, alguien de Gaza, un jefe de Hamas cuando menos, debió poner sobre la mesa las consecuencias de la decisión que se iba adoptar. Israel no iba a dejar de reaccionar a los mil cohetes que iban a caer sobre las ciudades israelíes ni las operaciones de captura de rehenes y asesinatos indiscriminados de su población, como la de los cientos de jóvenes que participaban en el Concierto por la Paz. En verdad lo tenía fácil, la previsión digo. Que se confirmó casi inmediatamente con un intenso fuego de destrucción sobre las ciudades de Gaza y su población. Digo que la cifra de muertos se equilibró casi inmediatamente. La de destrucción, no. El fuego israelí es más contundente, más destructor y mortífero. Así que para entender esto habría que esperar las nuevas reacciones que puedan producirse. Y sus consecuencias. Por ejemplo: los países árabes actuando de consuno contra Israel, el nuevo frente del Líbano, Irán de suministrador de material bélico para Hamas y Hezbolá, la extensión del conflicto creado. Los EEUU de América, por de pronto, empezaron a aprovisionar al ejército israelí de material bélico y plantó a uno de sus grandes portaviones en el escenario central, frente a Gaza. Putin ha abierto un nuevo frente de guerra y sigue en su política de debilitamiento de las naciones de la OTAN, como España misma. En donde el independentismo saca pecho y exige enormidades a un Pedro Sánchez que necesita perentoriamente sus votos para permanecer en el gobierno e impedir unas nuevas elecciones de dudosos resultados. Va del doble o triple salto mortal del pensamiento deductivo todo esto. Como es inevitable que Israel reaccione a un ataque masivo de Hamas y Hezbolá pues hagamos el ataque total a Israel del mundo musulmán con objeto de su destrucción completa, de la desaparición del Estado y la diáspora de los judíos, una vez más, por el errante mundo. El sueño de la razón vuelve a engendrar monstruos. Pero no es tiempo de profetas y, de haberlos, recibirían el mismo trato que recibieron los antiguos: el escarnio y la desatención. Ucrania ha pasado a segundo plano, Oriente Medio vuelve a estar en el prime time del mundo. Y aquí se sigue el tortuoso camino hacia la construcción de un gobierno progresista (sic) que puede traer consecuencias nefastas. Porque España es diferente, es así. Pero las consecuencias de la decisión que se adopte con las exigencias indepes y las chulerías de Rufián y Nogueras, cuya gestualidad es todo un espectáculo, serán. Las decisiones siempre traen consecuencias y los trileros tienen los cubiletes trucados y sangrientos. Como siempre.