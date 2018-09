Un delito de lesa torería sevillana

Reconducida la situación tras otorgarle el premio taurino Ciudad de Sevilla a la legendaria ganadería de Miura, no tengo más remedio que confesar que el citado premio se me atragantó en el mismo momento que decidieron reflotarlo. El Ayuntamiento de Zoido decidió crear este premio y tuvo la bendita idea de dar los dos primeros a dos grandísimos toreros que son Sevilla pura, Pepe Luis y Curro. Y tras el pendulazo municipal se decidió cambiarle el nombre al premio en aras a, en una especie de a cencerros tapados, eliminar todo vestigio torero en aras de una cultura más o menos taurina. Barceló, Arles y la Fundación de Estudios Taurinos fueron los premiados y si eso rechinaba en la cuna del toreo, ahora se corrige el paso dándoselo a Miura. Estupendo si no fuese porque se titula IV premio y no VI, con lo que Pepe Luis y Curro ya no figuran en la lista de galardonados.