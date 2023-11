Como la proximidad geográfica te inviste de la autoridad suficiente para constatar que se sabe de lo que se habla, he de afirmar y afirmo que las algaradas diarias de las ocho de la tarde en San Vicente esquina a Baños son más molestas que efectivas. Por lo pronto, ese deleznable PSOE que Sánchez lleva a su desaparición no sufre las consecuencias porque su sede se va vaciando así que se acerca la hora de autos, con lo que las molestias que producen las manifestaciones no las sufren sus destinatarios sino los que ven cómo el acceso a sus domicilios está cortado. Otra cuestión que aconseja cambiar de táctica es la ensalada de consignas en las que unas contradicen a otras. Con todo hay que constatar que la demolición de España que lleva a cabo el encargado de salvaguardarla tememos que sea imparable.