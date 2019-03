Sin un depredador arriba poco es posible

Globo pinchado y dos competiciones al limbo en una semana, pero la cita de Valencia era en territorio comanche y bien que se notó en el ánimo del colegiado. Era una misión no imposible, pero sí complicada tras haber dilapidado en la ida un resultado que daba mucho pie a la esperanza. Ahora, esa incomprensible corriente contra Setién se agudizará ignorando las cotas a que el Betis ha accedido tras una travesía tan larga como penosa.

Pero el equipo bético ha caído en Mestalla con las botas puestas y echando en falta ese depredador del área que el cántabro lleva esperando desde que se les mojó la pólvora a los que tan bien funcionaron el curso anterior. No es tiempo de lamerse las heridas porque la Liga está ahí y en ella debe el Betis decir lo que su gente espera. El fiasco de Valencia no tiene nada que ver con lo absurdo de una semana antes frente a los franceses, absolutamente nada que ver, otra película.

Aquel infausto tramo final de la ida ha sido determinante para que el Betis no esté en su campo el 25 de mayo. Aquella noche no supo guardarse la viña como, por ejemplo, la guardó anoche el Valencia hasta que llegó el gol de Rodrigo. Son los lodos de Heliópolis los que ocasionaron los polvos de Mestalla, recrudecidos por no haber rentabilizado en la primera parte su fútbol y también sus ocasiones de batir al acertado Jaume. Y es que el gol no hermana con este Betis.

Y como el fútbol no tiene pasado, ahora sólo cabe mirar a la cita del domingo ante un Getafe que está en sus antípodas respecto al juego, pero que es ahora el enemigo a batir por cuantos pretenden la apetitosa mano de una cuarta plaza que es algo así como el segundo premio liguero. Mucho me temo que esta eliminación les dé pie a los francotiradores de plantilla para dispararle a Setién, pero téngase en cuenta dónde estaba el Betis y dónde se encuentra. Fíjense bien.