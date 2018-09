El derbi y su interminable resaca

Cuando hubo algún alma inocente que creyó que con el VAR iba a morir el tercer tiempo habrá comprobado que los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. O sea que la vida sigue igual y así lo estamos constatando en la presente Liga, pues el susodicho artilugio no sólo no ha acabado con la resaca del partido, sino que le ha añadido un ingrediente al guiso de la discusión sin fecha de caducidad, de tiempo ilimitado.

El derbi sevillano siempre fue rico en resacas de larga duración. Ocurre en tiempo de normalidad y se incrementa en este curso de capricho de parón posterior en el calendario. Se alarga el tiempo y también la intensidad con el foco puesto en si lleva razón Palop o Machín en la jugada que Mesa se fue del derbi. Pero es que como hay tiempo para todo y no hay Liga el domingo, ahora se le saca punta a que Velasco Carballo dice que no hay infalibilidad del VAR con el fuera de juego.

La técnica adoptada por LaLiga para ese particularísimo ojo de halcón que es el videoarbitraje no garantiza el veredicto en el fuera de juego y a eso se agarra ahora la otra parte de la ciudad para reclamar en el gol anulado a Canales. Un golazo que el linier anuló y que el VAR no rectificó, sino que se limitó a no llevarle la contraria por la duda. Ya se sabe que en caso de duda hay que darle validez al lance, pero como el linier estaba seguro, pues tampoco era cuestión de desdecirle.

Por lo tanto, a la indignación sevillista responde la argumentación bética incrementada por las declaraciones del padre de la criatura. Si el VAR no es infalible en el fuera de juego, la polémica está servida hasta que se compre un VAR en condiciones de ser creíble. El derbi sevillano siempre gozó de resacas largas, pero con fecha de caducidad, la que dicta el partido próximo. Y como este año toca parón posderbi y el VAR aclara lo que aclara, pues a ver hasta cuándo la resaca.