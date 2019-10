¡La derecha nos quiere cobrar por los museos!

Lo estoy viendo, lo veo. Se rasgarán las vestiduras. Que despiadada esta derecha, qué voracidad recaudatoria a costa del patrimonio de todos, qué forma de dificultar el acceso del pueblo a la cultura, qué manera de crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, qué mala gestión que sólo se resuelve por la vía fácil de aumentar las tasas e impuestos. Patricia del Pozo -Patripó para los del partido de toda la vida- cobrará tres euros de media a los visitantes de los museos públicos con el avieso objetivo de obtener fondos para su mantenimiento. ¿Qué se ha creído la buena de Patripó? ¡Nos quiere robar la cartera a los andaluces! Y a las andaluzas, dicho sea para que no se nos enfade Amparo Rubiales. Ahora pretende cobrar y antes largó a quienes no eran de su confianza. Que resulta que la consejera toma decisiones, oiga. Que algunos se estaban frotando las manos diciendo que era la Consejería cuchara: que ni pinchaba ni cortaba. Huy, huy, huy. Los mismos que no regatean el precio de la cerveza en el chiringuito ("Llena ahí, que pago yo") se duelen después al comprar los libros de texto de los churumbeles cuando llega septiembre, septiembrecito. Los mismos que no escatiman en convertir la primera comunión de la niña en una boda cateta, son los que dirán que el museo es carísimo, que cómo es eso de exigir tres euros, quinientas de las antiguas pesetas. ¡Pobre Patripó! En esta sociedad andaluza acostumbrada como ninguna al gratis total se le ocurre cobrar una aportación simbólica por la cultura. Señora consejera, que la cerveza es de pago, pero la cultura es gratis. Esta derechona es insensible, no se sacia nunca, no es como el bueno de Espadas, que hace muy bien tratando de cobrar la tasa turística y no le dejan. Pero Juan es de izquierdas y lo votan en Los Remedios. Y además es muy buena persona, triangular que diría el presidente Moreno ("Llamadme Juanma"). Cuando la izquierda cobra es socialdemocracia. Cuando la derecha lo hace es afán recaudatorio. Protestarán los mismos que sólo acuden a los museos en la muy novelera noche en blanco, los que pagan el paquetito de la agencia de viajes para ir al foro de Roma sin haber pisado Itálica, acaso el Ventorillo Canario; los que hicieron cola en la exposición de Velázquez hasta por la noche y jamás se acercaron al Museo de Bellas Artes. Es la diferencia entre el consumo y el disfrute de la cultura. Por fortuna, los hay que pagaremos gustosos los tres euros por todos los museos. Y Espadas tiene razón en tratar de imponer la tasa turística como la tiene Roma. Y siempre nos quedará para la cerveza en el Ventorillo Canario, la verdadera Itálica para algunos.