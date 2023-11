Días pasados acudí a una clínica para autorizar la firma del testamento abierto de un enfermo. La cita era a muy primera hora de la mañana, y preferí dejar el desayuno para más tarde. Curiosamente, la señora que estaba sirviendo los desayunos a los enfermos de la planta segunda me ayudó a localizar la habitación 202 (por ejemplo), algo recóndita al final de un pasillo.

Toqué la puerta con los nudillos y nadie contestó. Entré sigilosamente, y me encontré ante un enfermo, semidesnudo, tumbado de costado en la cama. Y sentado en un sillón, su acompañante, adormilado. Me identifiqué como notario, pero no me escucharon. Acto seguido, pedí al presunto testador su DNI y, entonces, éste gritó a quien resultó ser su hermano, que se despertara de una vez, y que buscara el DNI. En ese mismo instante, el enfermo se desnudó completamente, y se puso en pompa mostrándome a corta distancia su trasero con una enorme pomarrosa (como Padura denomina con estilo a las hemorroides). Mientras, su hermano me comentó que el paciente había pasado una mala noche, “mírelo bien, a ver si lo pueden operar hoy de las almorranas, el pobre está fatal”. Solté una disculpa apresurada, y salí huyendo de la habitación con una desagradable imagen en mi retina.

Me dirigí a la recepción de la planta y, tras acreditar mi profesión, pregunté a una enfermera por el número de la habitación de “mi” enfermo que, desde luego, no era la 202. Con cierto disgusto, recibí la consabida respuesta: “La ley de protección de datos me impide darle esa información”. Al lado del mostrador estaba atenta la camarera que repartía los desayunos, quien me guiñó un ojo.

Camino del ascensor esta señora me abordó, y me aseguró que el familiar de un paciente, el de la habitación 220, le había advertido que esperaba la llegada de un notario. Así conseguí hallar al testador. Pero no hubo firma. La propia hija del enfermo me previno: “Mi padre se ha puesto peor esta madrugada, parece como si estuviera muerto, no puede hablar; ni siquiera ha desayunado”. Una trágica y deprimente escena.

En la puerta de salida de la clínica me topé con el hermano del enfermo de las hemorroides. Con soltura me dijo:

–Muchas gracias, doctor. Tiene usted muy buen ojo clínico y es un gran profesional. En cuanto vio el culo de mi hermano comprobó que era un caso urgente, y salió disparado de la habitación en busca del cirujano. Su compañero apareció de inmediato con un camillero y se lo llevaron al quirófano. Ya lo están operando. Venga, le convido a desayunar.

Decliné la invitación. El baile de los números de la habitación y mi huida por el normal rechazo a la visión de la “pomarrosa” me habían convertido en un imaginario, ejemplar y fugaz médico.

Algo más animado, regresé al despacho con el estómago vacío. Y sin apetito, por supuesto.