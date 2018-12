El desembarco en la Junta

En Ciudadanos tienen claro que alguien debe vigilar a Juan Marín, quien ya sabe que tiene que ser más serio y contar menos chistes, por decirlo de forma directa. En el bar del Parlamento no caben ya gracietas, como no proceden ingenuidades del pasado. Y en el PP ya hay peticiones, sobre todo para ser consejero de la RTVA, Defensor del Pueblo y otros puestos muy apetecidos. Hay quien reconoce en el PP que en el partido se tardará en tener una idea clara de cuál es la extensión real de una estructura como la de la Junta. Y no hay tanto militante de confianza y, sobre todo, con solvencia para los puestos.