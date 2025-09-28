El deseo del Metro o caos seguro

Más vale que se cumplan los deseos del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, sobre la llegada en 2030 de la parada del Metro al campus de Palmas Altas. De lo contrario, habrá un caos de tráfico seguro, como vaticinan muchos profesionales jurídicos. Esta Ciudad de la Justicia no podrá soportar el tráfico de miles de personas que a diario visitan los órganos judiciales si no llega este transporte público. De momento, la situación se salva porque siguen en el Prado los juzgados penales y de Instrucción, que son los que generan el mayor tránsito de personas.