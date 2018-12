La despensa llena trae la paz al PP

Fumata blanca en las Cinco Llagas. La paz ha llegado al PP de Sevilla, agrietado por las disputas internas en los dos últimos años. El calor y los números rojos son los dos factores que quebrantan el equilibrio emocional de cualquier familia. Hay acuerdo de gobierno en Andalucía, un pacto que asegura la despensa cargada de víveres en los próximos años. El pan quita las penas como el vino genera las alegrías, aunque sea de forma artificial. El vino que tiene el vino que alegra las penas mías.... A los del PP no le faltarán durante unos años las socorridas latas de atún y mejillones en escabeche que llevarse a la boca. Por primera vez van a tener repleta la despensa. Ni siquiera la tuvieron con los 50 diputados de Arenas. La responsabilidad de gobernar supera siempre a la ilusión de ganar en votos. En el PP nunca han sabido lo que es poder tirar de la anilla en tiempos de escasez. No han conocido otra cosa que las arañas, que saludaban cada mañana con un burlesco "hola qué hay". Esto que ahora empieza sí que es un tiempo nuevo y no lo que el rey Felipe VI anunció al ser proclamado en el Congreso de los Diputados. La gente del PP escruta estos días en el google la estructura real de la Junta de Andalucía con la ilusión de un chiquillo en las vísperas de la Epifanía, con la ansiedad de un crío en una piscina cargada de piezas de Lego. Yo le pido a Moreno la dirección general que permite ir a los toros de gorra, yo le voy a exigir la gerencia de la empresa que controla las estaciones de esquí, yo quiero Inturjoven, que es donde dicen que Pulido empezó y fíjate dónde ha llegado, yo voy a ponerle un mensaje a Elías (Bendodo) para que me tenga en cuenta para una delegación de Extenda con la que se puede viajar tres veces al mes, yo quiero una representación en el consejo de la RTVA, en el Consejo Audiovisual o en el Consultivo. Ves estos días a los señores del PP y están como niños. La Junta es un par de zapatos nuevos, acharolados, brillantes y colocados a los pies de un árbol rematado por una estrella de ilusión con la cara de Moreno Bonilla, que ahora es simplemente Juanma. Pero nunca se olvide que los tres monarcas son del PP (Elías Bendodo tiene todas las papeletas de Baltasar sin maquillaje), pero los camellos son de Ciudadanos. Y ya sabemos que los camellos reparten... en todas las casas. Marín (Juan) es el paje mayor que tira de los camellitos, míralos que bonitos, que cantaban los de Puturrú de Fuá cuando homenajeaban a los reyes majos, qué majos que son. El reparto del poder tiene mucho de ilusión. Y la ilusión no siempre está repartida. De eso sabe hoy mucho España y, con ella, esta Andalucía gitana, mujer morena, despierta que eres libre, gitana de tus cadenas....