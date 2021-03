Las dos deudas de Sevilla con Antón

Sevilla tiene una doble deuda con Antón García Abril, el gran compositor aragonés que la pandemia se ha llevado por delante tras 85 años de vida plena de creatividad y éxitos. Debe agradecerle las orquestaciones, en unos casos delicadas, en otros espectaculares, siempre elegantes y magistralmente resueltas, de las marchas de Semana Santa para la película de Juan Lebrón: Amargura, Soleá dame la mano, Estrella sublime, Campanilleros, Jesús de las Penas y Esperanza Macarena interpretadas por la London Philharmonic, dirigidas por Antón y grabadas en CTS Studios Wembley de Londres. La desmesura de Juan Lebrón poniendo lo mejor al servicio de su película hizo que Antón exclamara que nunca le habían dado tantos y tan excelentes medios para una banda sonora… ¡Y compuso casi 200! Jamás sonaron así esas músicas hermosas, añadido el talento de García Abril al de sus compositores, engrandeciéndolas sin falsearlas, con tanto conocimiento del arte de la orquestación como respeto por las composiciones. Hace pocos días, casi coincidiendo con el fallecimiento del maestro, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Alfonso Casado, las interpretó en el Maestranza.

Lo que me lleva a la segunda deuda que Sevilla tiene con Antón García Abril, más olvidada. Cuando José María Mellado y yo pusimos en marcha los Encuentros Internacionales de Música de Cine desde la Fundación Luis Cernuda, Antón García Abril y Georges Delerue accedieron con extrema generosidad a poner su prestigio al servicio de un proyecto que nacía con todas las carencias imaginables. Sevilla no tenía ni orquesta ni teatro. Era 1986. Agonizaba lo que quedaba de la Orquesta Bética Filarmónica. El San Fernando se había derribado. El Lope de Vega estaba cerrado. El Maestranza y la ROSS no existían. Hubo que recurrir al Álvarez Quintero, en cuyo escenario se apretujó la Orquesta Sinfónica de Madrid. Delerue dirigió las obras de Maurice Jaubert y Antón García Abril, en estrecha colaboración con la familia Turina, reconstruyó las partituras cinematográficas de Joaquín Turina, nunca interpretadas en concierto. Gracias a él, a su generoso ofrecerse a dar prestigio a un proyecto naciente en tan precarias condiciones, fue interpretada y grabada por primera vez la música de cine de Turina, destacando la resurrección de Primavera sevillana. Recuerde con gratitud Sevilla a este gran músico.