Y entre día y día, Lia

El Ayuntamiento de Sevilla lleva desde 2001 premiando los mejores expedientes académicos y personales de estudiantes de 4º de la ESO, aunque sólo a la decimoctava edición estos galardones han tenido repercusión más allá del ámbito educativo. Parte de ella ha de atribuirse a una joven ucraniana, Lia Motrechko, que ha obtenido uno de los 57 premios concedidos este año entre el alumnado de ese curso. A buen seguro que, anteriormente, chavales sin apenas recursos o entornos desfavorables fueron reconocidos por su meritorio empeño, pero en esta tierra somos muy dados a poner el foco en lo foráneo y ensombrecer lo autóctono (incluido uno mismo).

En YouTube se puede ver el discurso que Lia dio al recibir su premio. Acostumbrados a parlamentarios que leen, literatos balbuceantes, personas de todo jaez que sólo practican el anacoluto entre las figuras retóricas que estudiaron, admira que una chica afincada en España apenas hace un año sea capaz de pronunciar en un ágil español una alocución coherente, sin mirar un papel, llena de contenido, sin titubeo ni azoro, atravesada de cabo a rabo por entusiasmo, agradecimiento y una ira transformada en un arma de superación para alcanzar las metas propuestas. La ira de una niña que vio rota su infancia cuando en 2014 Rusia invadió su Crimea natal y se la anexionó de manera violenta. No recuerdo ninguna manifestación ante la Embajada de Rusia de esos defensores de los derechos humanos que hubiesen quemado banderas y vociferado contra el imperio si los EEUU hubieran invadido la península del Yucatán, por ejemplo. Sobre aquella agresión, un espeso silencio.

Lia, como el otro estudiante que tomó la palabra, premiado hace dos años, y que leyó un discurso de calado, donde cupieron Homero y Cavafis y Rilke (no hay que ser hijo de la Logse para leer sólo a Dan Brown o Paulo Coelho), aparte de agradecer la labor de sus profesores y el apoyo de sus compañeros, no se olvidaron de sus familias. Ambos jóvenes recordaron la importancia de la familia en su formación. Nadie más resaltó el papel que juega en la educación de los adolescentes, junto al explícito de docentes y sociedad. Persiste una idea arcaica de la familia entre cierto progresismo, que ignora la existencia de las formadas por un padre o una madre que educa a sus hijos y aporta lo que la escuela y la sociedad no pueden darles, siendo su contrapeso y su complemento, una idea que parece asociar automáticamente la palabra familia a aquella numerosa encabezada por Alberto Closas, que perdió a Chencho para congoja del gran Pepe Isbert. Cabe preguntarse si las madres y los padres asistentes al acto de entrega (denominados "acompañantes" en el mismo, con ese lenguaje inclusivo tan… excluyente) no tendrán algo que ver en que su descendiente haya podido merecer uno de estos premios.