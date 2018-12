Un día con el absurdo en primer plano

Pendulazos que da la vida, que hay que ver la deriva que tomó la ideíta de Herodes el Grande (por favor, no confundir con el que sale de San Juan de la Palma) de cargarse en Belén a los menores de dos años para que no sobreviviera el Mesías prometido. De aquella cabronada de la matanza de inocentes se pasó a la broma y en este día encontramos noticias tan sorprendentes que no son digeribles. Hogaño ha perdido vigencia la inocentada en los periódicos, pero todavía subsisten papeles que les dan cobijo. Por lo tanto, hoy ponga en cuarentena cualquier noticia que le suene a inverosímil o, simplemente, a rarita. Hasta conocimos a auténticos especialistas del ramo, colegas que encontraban en este Día de los Santos Inocentes su anual minuto de gloria. Y lo satisfechos que se sentían los tíos viendo el estupor que causaban sus absurdas y sorprendentes rarezas.