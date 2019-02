El día de las elecciones

Siempre digo que las mejores inocentadas son las que no publican el 28 de diciembre. Ésta era de las buenas, de las de gran categoría: "Pedro Sánchez amenaza a los independentistas con convocar elecciones generales el 14 de abril". Se añade la circunstancia casual de que este año el 14 de abril es el Domingo de Ramos. Al ratito lo desmintieron, según su costumbre. Muchas personas pensaban que este hombre se había vuelto loco, y que muestra síntomas preocupantes. Pero tranquilos, que habrá procesiones de la Borriquita en toda España, y la entrada triunfal de las derechas en la Moncloa no será ese día. Tranquilos, porque estamos en un momento gilihistórico de lanzar globos sondas. Sánchez no sabe qué hacer para colar los presupuestos.

La Semana Santa es una de las pocas cosas en que los españoles se ponen de acuerdo. Las procesiones más famosas son las sevillanas, pero las hay en todas las autonomías de España. Incluso en Cataluña salen procesiones y se conmemora la Semana Santa. En realidad, la celebran incuso los ateos y los que odian a las cofradías, que aprovechan para huir. Cuando a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, hace cinco años, le dio aquel ataque de delirio anticapillita tremens también lo dijo: que se iba lejos, a donde no había procesiones, que es otra forma de festejar la Semana Santa. Todo el mundo hace algo esos días. Son los peores del año para votar.

¿Así quería fomentar la participación Pedro Sánchez? Ya no sabe qué hacer para poner atacados de los nervios a sus barones. Visto lo que pasó con Susana Díaz, ninguno quiere que las elecciones generales, con Pedro de candidato, coincidan el 26 de mayo con las autonómicas, municipales y europeas. Se trata de que cada palo aguante su vela. Es difícil encontrar otra fecha, todos están acongojados. Pero tampoco se trata de fastidiar la Semana Santa a los españoles y al turismo de Fitur, a ver si así consigue mejores resultados.

A lo mejor había pensado que ese día le beneficiaría por dos motivos: Uno, que el 14 de abril es el día preferido de los republicanos que todavía se acuerdan de 1931. Dos, que las derechas incluyeron la defensa de la Semana Santa en el pacto de gobierno andaluz y que sus votantes estarán ese día distraídos con el capirote. Para más gracia, en Sevilla era el día en el que la LFP de Tebas quería que disputaran un Sevilla-Betis y el Cecop se opuso.

Yo me imagino lo que habrá pensado el alcalde Juan Espadas. ¿Estaría ese día en la Hiniesta o a pie de urnas? Por lo menos, si Pedro amenaza, que no diga disparates. La gente no es tonta y se acuerda.