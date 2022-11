Aunque ya se decía en la editorial de la jornada No es fácil ser niño o niña en Andalucía del Foro Profesional por la Infancia de Andalucía (FPIA) (1,2) en noviembre de 2017: "La gran virtud de la infancia es que puede vivir con alegría incluso en medio de la adversidad.Menos mal que es así porque no resulta fácil ser niña o niño. Tal vez sea porque los adultos, que lo deciden todo por los pequeños, pero sin los pequeños, miran a los pobladores del planeta infantil más como hombres y mujeres de futuro que como personas con derecho a vivir su presente.Dicho de otro modo, las niñas o los niños pocas veces son considerados por su valor en si mismo. Con alta frecuencia se les trata como futura mujer o futuro hombre. Eso cuando no se les mira como futura ingeniera o como futuro arquitecto. O lo que es peor como futura azafata o ama de casa y como futuro futbolista de éxito.Frente a esta óptica que deforma la realidad, la infancia tiene un enorme valor en si misma. Son personas completas, plenas de derecho, que están hoy y aquí. La niña y el niño tienen el derecho de disfrutar de su presente, lejos aun de ansias y angustia futuras, y hacerlo a pleno pulmón, junto con sus amigos, hermanos, padres y abuelos".

Lo cierto es que según los datos del Observatorio de la Infancia de Andalucía (OIA) (3) en el reciente informe Pobreza y Desigualdad estado de la infancia y adolescencia en Andalucía publicado el mes de octubre del presente año, el 33,8% (más de un tercio de las niñas y niños que viven en Andalucía) de la población andaluza menores de 18 años se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social en 2021, es decir, más de medio millón de niñas, niños y adolescentes que tienen poco o nada que celebrar en el día de infancia de Andalucía.

Cuando se profundiza en estos datos con la actualización del indicador AROPE se caracteriza y comprende mejor el perfil de la pobreza infantil, a saber (siempre con datos del mismo informe): en el 2021 las niñas y chicas presentan un riesgo de pobreza cinco o seis puntos porcentuales mas que los niños y chicos; el riesgo de pobreza infantil pasa de ser la tercera parte de los niños a ser la mitad cuando son familias monoparentales es decir con un solo progenitor. Además, este dato se ha incrementado en nueve puntos en tan solo un año del 2020 al 2021; el 15% de los niños de Andalucía están en situación de pobreza grave.

Esta pobreza no solo no se reduce, aumenta en 5 a 8 puntos porcentuales en un año del 2020 al 2021. La pobreza infantil es de 7 a 8 puntos más elevada que la pobreza en general en todas las edades.

Las transferencias sociales contribuyen a reducir la pobreza grave. Si no existiesen las transferencias sociales y las pensiones, la pobreza grave en la infancia y adolescencia de la Comunidad Autónoma sería 15 o 16 puntos porcentuales mayor.

Bastan estos datos para resumir que la situación en Andalucía no está para tirar cohetes, sino más bien remangarse y trabajar duro para reducir la pobreza infantil en nuestro territorio. Así lo dictamina como obligación la reciente la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía en su articulo Artículo 77. Atención a la pobreza infantil.

La Administración de la Junta de Andalucía elaborará acciones y estrategias a fin dereducir la pobreza infantil que serán incluidas en los diferentes planes de acción de las consejerías implicadas para la erradicación de la pobreza infantil. A fin de realizar un seguimiento pormenorizado de la pobreza infantil en Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía en colaboración con el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía elaborará un informe anual coordinado con los agentes implicados. Este informe será presentado en el Pleno del Parlamento de Andalucía. La pobreza infantil tendrá la máxima prioridad como objetivo preferente en organismos e instituciones como la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, el Consejo Asesor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y la Comisión Parlamentaria para la protección de la Infancia en Andalucía.

Aunque se entiende que corresponde a las instituciones la mayor responsabilidad e iniciativa, la reducción de la pobreza en general y la infantil en particular en las sociedades desarrolladas es también un asunto que nos implica a todos.

A este respecto el FPIA prioriza la necesidad de trabajar conjuntamente y en alianza con el desarrollo de un documental (Dueños del Universo "la democracia tiene metida la pobreza en el cuarto trastero") y un tríptico como esquema resumen que adjuntamos como posible gráfico a publicar con el artículo.

El tríptico avanza en como comprender mejor la pobreza infantil, además cita los datos generales con fuentes de distintos informes destacando en el gráfico de Eurostat 2021 el quinto puesto que ocupa nuestro país en el ranking de las desigualdades, tras Rumania, Bulgaria, Grecia y Letonia. Estamos en posición destacada en el campeonato de las desigualdades europea. Se insiste también en la importancia que tienen los relatos de como se vive la pobreza, como se hereda, como se cae en ella, lo difícil que es superarla y como se cronifica. Se hace hincapié en los mitos, leyendas y falsedades que rodean al concepto de pobreza a saber:

Para acabar con la pobreza, crear riqueza…

La resignación como mensaje: “siempre han existido ricos y pobres”

La culpa de la pobreza es de los pobres.

La pobreza sólo ocurre en algunos barrios.

Las ayudas económicas crean vagos y no propician la búsqueda de empleo.

Los que más tienen es porque han trabajado más.

El mensaje concluye analizando como se reducen las desigualdades y con la necesidad de abrir el camino para un nuevo contrato social. De hecho, estamos organizando una jornada para primavera de 2023 buscando las alianzas para el nuevo contrato.

Es importante para la ciudadanía conocer el estado REAL de nuestra infancia y como al menos un tercio de ella se le niega el disfrute de sus derechos que hoy 20 de noviembre se conmemora, aunque ellos como afectados tenga poco o nada que celebrar.