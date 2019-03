Un diálogo que mereció la pena

Pasa de vez en vez, no muy a menudo, que entre la ensalada de convocatorias para actos te encuentres una pieza interesante. Y no fue sólo interesante, sino hecha como de material sensible, la que tuvimos la suerte de vivir antier por la noche en un chalet de La Palmera. El reclamo era Diálogos cofradieros y la verdad es que hicimos pleno no tirando a la papelera la convocatoria. Conducía con temple Carlos Navarro, que andaba flanqueado por una suerte de pregoneros que fueron y que serán. Serán porque junto a Charo Padilla se sentó Carlos Herrera, que reiteró con optimismo que su propósito es volver al atril del Maestranza. Junto a ellos, José Ignacio del Rey, un ejemplo de fina sevillanía y el último que pregonó la gran Semana Santa. El ameno desenfado de Herrera y la certificación de que Charo será Charo el 7 a mediodía hizo que la velada se fuese en un soplo.