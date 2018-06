7.ooo días juntos

Siete MIL días juntos llevan Diario de Sevilla y los sevillanos. Y 7.000 artículos de La ciudad y los días llevamos juntos un servidor y ustedes. Son muchos días. Y muchas páginas. Es una tentación urdida por el demonio de la soberbia pensar que los teclazos que han ido escribiendo estas 7.000 páginas hubieran podido dar de sí una obra menos perecedera que estos artículos que, como los periódicos de los que han formado parte, tienen la misma vida que los efemerópteros, unos insectos que viven 24 horas. Esta comparación no es mía, sino tan antigua como el periodismo: se debe a Georges Crabbe (1754-1832), un naturalista, poeta y clérigo inglés que en su poesía satírica El periódico comparó la breve vida de los insectos con la de los emergentes diarios. Como soy hijo de periodista sé lo que se decía en las viejas redacciones: el periódico de ayer sólo sirve para envolver tripas de pescado. Y las ediciones digitales ni para eso. Basta un clic. Aunque también ofrecen -todo hay que decirlo- nuevas posibilidades de supervivencia en las hemerotecas digitales. En fin…

El demonio de la soberbia susurra a veces que estos 7.000 artículos ocuparían más páginas que el ciclo íntegro de En busca del tiempo perdido. Pongo el ejemplo porque el título de esta columna nació de la adaptación decadentista que Proust hizo de Hesíodo convirtiendo Los trabajos y los días en Los placeres y los días. Pero es fácil resistir esta tentación sin recurrir a comparaciones humillantes entre los talentos. Basta el conocido veneno de la instantaneidad, de escribir hoy para verlo publicado mañana; y el gusto por formar parte de esos primeros pequeños placeres cotidianos representados por el periódico y el café. Todavía -me pasó ayer- es posible ver los domingos por la mañana a alguien que vuelve a su casa con los periódicos y los calentitos. Se llevan tan bien -pese a los lamparones de aceite- los periódicos con los calentitos como con los mostradores y los veladores. Costumbres tal vez en trance de extinción. O no. Quién sabe. Se dio por muerta la radio cuando apareció la televisión y ahí sigue. A lo mejor al periódico en papel le sucede lo mismo. Y si no, nos seguiremos encontrando en el digital mientras mi editor y el cuerpo aguanten. Lo que no les puedo asegurar es que sea por otros 7.000 artículos. "A partir de los 60, uno empieza a contar los días" escribió mi querido Conrad en el prólogo de Salvamento.