La posición frente al aborto no depende de ser izquierdas o de derechas, progresistas o reaccionarios. Depende del respeto que se tenga a la vida humana antes de su nacimiento, de considerar que se mata un ser único en formación o de ignorarlo y no darle importancia, de considerarlo un derecho conquistado o la triste constatación de un fracaso en la educación sexual. He escrito aquí muchas veces que la izquierda y la derecha con aspiración de gobernar, la primera abiertamente y la segunda ladinamente, lo defienden por igual porque es lo que la inmensa mayoría social quiere. Lo impone la ideología dominante, que es la no ideología del consumismo. Y punto. Los partidos y políticos de uno y otro signo son sus marionetas, peor o mejor maquilladas con los afeites gastados de sus viejas ideologías. Por eso le ha resultado tan incómodo al PP que se haya convertido en una polémica –muy mal planteada, todo hay que decirlo, tanto en el caso de Vox como en el de Ayuso– que, por supuesto, el PSOE ha utilizado a su favor. Y ha respondido con la desalmada, oportunista y agónica carta de un Feijóo superado interna y externamente por Ayuso y el ascenso de Vox.

Dice Feijóo: “Acorralado por la corrupción y por su falta de rumbo, [Pedro Sánchez] recurre a maniobras desesperadas para sobrevivir unos meses más. Como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa. Hoy intenta reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente. Ni me impresiona ni me condiciona. España necesita soluciones, no distracciones”. ¿El aborto es un debate del pasado y no un drama del presente? ¿No le impresiona que el año pasado se mataran 106.172 no nacidos? ¿No cabe ya ni el debate sobre el fracaso de la educación y la responsabilidad sexual que recurre a esta bárbara forma de regulación de la natalidad?

Dice Feijóo: “Yo no utilizaré causas superadas ni banderas morales para enfrentar a la sociedad”. No es una causa superada, cuando el número de abortos anuales es tan alto, pero si está claro –en esto no miente ni finge– que no utilizará ni esta ni ninguna otra bandera moral que le pueda suponer pérdida de votos. Es mejor sumarse a la no ideología dominante y desechar toda cuestión moral que pueda quitarle votos y ser un obstáculo en su carrera sin GPS de principios a la Moncloa.