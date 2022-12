La Opinión de Carlos | La dicha de la espera

Bueno, pues ya está aquí la Navidad. Entró cuando y por donde debe hacerlo, por ese arco junto al que la rueda de un carro a un niño pilló. El Adviento entra en Sevilla por San Juan de la Palma el 21 de noviembre y la Navidad por este arco el 18 de diciembre, cuando la Esperanza le abre la única puerta que a Sevilla le queda después que las derribaran todas menos esta -cosas de la Macarena-, al igual que la Cuaresma callada, íntima, aún lejana, entra por San Lorenzo cada noche de seis de enero y la Cuaresma de rompimiento de luces por San Antonio Abad cada primer viernes de marzo.

Cuando las cosas se viven sin prisas de mercadotecnia son así. Escrito está en el Eclesiastés: "Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo". Es hermoso ver venir las cosas despacio, esperarlas, sorprenderse cuando llegan como si siempre lo hicieran por primera vez, disfrutarlas en su tiempo y echarlas de menos cuando pasan. Ni villancicos en octubre, ni marchas de Semana Santa en julio, ni anuncios de lotería de Navidad en agosto.

Conviene no olvidar lo que le dijo el zorro al Principito: "Hubiese sido mejor que regresaras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, ya desde las tres comenzaré a sentirme feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las cuatro, me agitaré y me inquietaré; descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón... Es bueno que haya ritos". "¿Qué es un rito?", le preguntó el Principito. "Es algo también demasiado olvidado -le dijo el zorro-. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas".

Todo en su momento. Todo a su tiempo. Todo en su tiempo. Sin vísperas no hay gozos. Hay que ver venir las cosas. Hay que saber esperar. Esperanza es espera. Dos siglos antes que Saint Exupéry creara El principito ya escribió el sabio Samuel Johnson: "Es necesario esperar, pues la esperanza misma constituye una dicha". Hubo un tiempo en que la Navidad empezaba cuando el primer día sin colegio nos despertábamos oyendo desde la ajetreada cocina el transistor retransmitiendo el sorteo de la lotería; y parecía durar, desde esa mañana a la de Reyes, una vida entera. Tempus fugit. No aceleremos su huida, más veloz cuantos más años se cumplen, anticipando las cosas. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo.