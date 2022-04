La muy difícil empresa de llegar y salir

Cuando se intentaba involucrar a todo quisque en la construcción de un gran estadio en la Cartuja el argumento principal era el de la facilidad para acceder a él. La SE-30 y la Supra Norte eran vías adecuadas para llegar y salir con celeridad y no esas ratoneras que son Heliópolis y Nervión en días de partido. Bueno, pues resulta que tanto Nervión como Heliópolis son lugares más accesibles que esa Cartuja a la que son muchos los que juran no volver. Si en cada partido se ha formado un galimatías imposible para llegar y para salir, lo del sábado con ocasión de la final de Copa ha superado todos los inconvenientes anteriores. Y lo peor de todo es que las policías Local y Nacional, ésta más que la primera, complicaron las cosas más de la cuenta con tantos vallados y tantísimas prohibiciones. No sé si podré cumplirlo, pero me gustaría no tener que volver a dicho lugar.