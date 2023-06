Se cuenta entre los profesionales del teatro que un importante director de escena, cuando un actor le explicaba lo que quería conseguir con su interpretación, siempre decía: no lo diga, hágalo. Una frase directa y contundente que mostraba que lo importante era lo que se hacía en el escenario para que el espectador lo disfrutara y no las explicaciones teóricas o bien intencionadas. Ya nos acercamos al inicio de la nueva corporación municipal, con José Luis Sanz como alcalde. Los que lo conocen en su labor de gestión en Tomares me comentan que es una persona directa, eficaz y sin rodeos. En Sevilla tiene una tarea muy importante que realizar y de mucha responsabilidad, porque para un sevillano no hay lugar más importante para ejercer la política que ser alcalde de su ciudad. Al menos eso creo, aunque no siempre los políticos locales lo han demostrado con los hechos.

No voy a describir lo que creo que debe realizar en Sevilla. Ya se ha comentado ampliamente en los artículos de opinión y el equipo de gobierno bien sabrá las prioridades y los asuntos concretos a resolver. Sí me voy a permitir unos comentarios de carácter general. Algunos de ellos aprendidos en mi experiencia escénica. Los sevillanos debemos notar que está satisfecho con el cargo que ostenta, para el que ha sido elegido por un sustancial número de paisanos y que para usted es muy importante ser alcalde de Sevilla. ¿Conocen ustedes esa sensación, cuando están en un teatro o auditorio, que los actores y actrices a pesar de actuar para centenares o un millar de espectadores parece que estén actuando para cada uno de nosotros directamente? Traspasar la batería se dice. Si consigue llegar a eso en su gestión y en el día a día, que los ciudadanos sintamos que está atendiendo lo que cada uno de nosotros considera lo más necesario, le aseguro que será apreciado como un buen alcalde.

Y administre los tiempos del mandato. Algunos dicen que un año para plantear, dos años para realizar y el último año para inaugurar. No estoy seguro de eso, porque el tiempo pasa deprisa y los calendarios de Sevilla son complejos, ¿quién no ha pensado que nos iban a dejar tranquilos hasta septiembre? Los tiempos han cambiado y antes no había turistas paseando en agosto y ahora sí. La ciudad dormía la siesta en verano como la Vetusta de Clarín y se podían aplazar las cuestiones para después de los calores o para después de las fiestas, como aún me comentan algunas amistades. Ese tiempo se nos fue, Sevilla necesita un motor fuerte todo el año, de lo contrario no dará tiempo a nada y creo que lo sabe. Finalmente le diría que nos gusta estar informados de los porqués de las cosas. Lo que vayan a realizar, cuéntenlo previamente de la manera que consideren más adecuada. Información y facilitar la participación del sevillano. Al final es sencillo y muy complejo a la vez. Que Sevilla sea un buen lugar para vivir y el mejor lugar para disfrutar propios y extraños. No lo digan, háganlo y si lo explican, mejor.