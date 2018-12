El dinosaurio populista ya estaba allí

Los violentos y totalitarios son quienes no respetan el resultado de las elecciones, quienes, llamados por Podemos a la "movilización antifascista", se manifiestan no siempre pacíficamente y siempre insultando, creyéndose poseedores de una verdad y un derecho superiores a las urnas. La convocatoria de Podemos en Cádiz -ciudad en la que hubo contenedores quemados, ataques a bancos, comercios y la sede del PP e insultos y agresiones a periodistas- llamaba bajo los lemas "Andalucía antifascista" y "No pasarán" a "volver a las plazas" y "sacar músculo".

No importa que lo del fascismo sea mentira. Nada más eficaz que inventarse un enemigo totalitario y antidemocrático para justificar acciones totalitarias y antidemocráticas. Están los de Podemos felices con el éxito de Vox y engordan el aún pequeño partido populista de ultraderecha para que parezca un amenazador gigante fascista. PP y Ciudadanos no les bastaban. Les llamaban fascistas, pero les quedaba muy sobreactuado. Ahora tienen a Vox y aunque la camisa negra, la parda o la azul le queda grande, los podemitas la entallan, le ajustan las sisas y le acortan las mangas para endosársela a Vox inventándose un enemigo fascista más creíble que el PP o Ciudadanos, lo único que hasta ahora tenían.

El PSOE y sus medios amigos le siguen el juego mientras el antes gran partido socialdemócrata navega a la deriva por el mar de estulticia, baja política, errores y manipulaciones de la era Sánchez. Según la ministra de Justicia, Vox es un partido anticonstitucional, mientras que ERC, PDeCAT y Bildu son "plenamente constitucionales". Vale. Y Pierre No Doy Una Sánchez se entretiene en manifestarse partidario de "eliminar la inviolabilidad del Jefe del Estado" incluso atreviéndose a hablar por boca del Rey: "Hasta el Jefe del Estado también [estaría de acuerdo], no hay ningún problema". Obligando a su partido a salir a apagar el fuego: "La posición oficial es que no hay ninguna propuesta de revisión al respecto".

Siendo hoy el día que es y celebrándose el 40 aniversario de lo que se celebra deberíamos retornar a la razón democrática. ¿Que un partido populista ultra ha entrado en el Parlamento Andaluz con 12 escaños? Bueno, antes ya habían entrado otros (sus opuestos iguales) con 15 escaños en el andaluz y 67 en el español. No hay de qué asustarse. Cuando Vox despertó el dinosaurio populista ya estaba allí.