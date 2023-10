Historia de esas de para no dormir la odisea y muerte de Álvaro Prieto, ese prometedor delantero del Córdoba juvenil que pagó con su vida no haber llegado a tiempo de coger el tren de regreso a casa. Una historia que de lo inquietante pasó a lo truculento de que la casualidad propiciara encontrar su cuerpo tras días de búsqueda infructuosa. Historia con final dramático que nos ha llenado de congoja y también de preguntas incontestables por incomprensibles. ¿Cómo se puede llegar hasta el techo de un vagón sin que nadie le diga “dónde vas, muchacho”? Es tan inaudito cuanto pasó que si no llega a ser por el ojo de un reportero todavía se estaría buscando al pobre chaval. Es doloroso comprobar cómo la vida esconde celadas que hacen que cuando un hijo sale de casa se tiemble por lo que pueda pasar.