Un domingo lleno de contenido futbolístico

Cuando lea estas gacetas estará a punto de comparecer el Sevilla en Orriols y lo hace con muchas de sus heridas a punto de cicatrizar por obra y gracia de su competición favorita. La manita endosada al Standard de Lieja ha hecho efectos balsámicos y las malas sensaciones emitidas en su pleito con el Getafe quedaron francamente paliadas ante la endeble tropa belga. Cinco goles como cinco friegas de ungüento para recomponer la figura.

Lo de Valencia es a mediodía y sólo cabe pensar que los mercurios no se desmanden en el Mediterráneo, más que nada a fin de que no proliferen las insolaciones. Ocho horas más tarde, el Betis recibe a un enemigo que le está dando demasiados disgustos en los últimos tiempos. Sin saber a qué sabe ganar en la nueva Catedral, el recuerdo del pasado curso no puede ser más deprimente. Un asalto arbitral en toda regla con penalti y expulsión de traca desencadenó la derrota.

Athletic Club, el legendario Atlético de Bilbao de cuando los barbarismos estaban prohibidos por ordeno y mando de la omnímoda autoridad, llega a Heliópolis tras una imagen de equipo aguerrido y compacto ante un rival del calibre del Real Madrid. Le habló de tú al coloso y emergió en San Mamés una figura que, dicen, será el legítimo heredero del inigualable José Ángel Iríbar. Atiende por Unai Simón y aseguran en el Bocho que enhorabuena por el negocio con Kepa.

Espera el Betis con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad estupenda en El Pireo de postularse para un buen recorrido en la fase de grupos. Se ha derramado mucha tinta respecto a la ineficacia goleadora del equipo, pero todo es soportable por la certeza de que el Betis sabe a qué juega y cómo conseguir el éxito. Se trata de un pleito de indudable contenido en los estertores de un domingo preñado de fútbol desde el sol en su cénit hasta la noche bien cerrada.