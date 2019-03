De un domingo placentero para todos

Bingo, bingo al fin para el fútbol según Sevilla y he así que ambos equipos están ahí arriba. Los dos sacaron con nota sus compromisos, uno a favor de querencia, como tanto le gusta, y el otro de visitante para que todas las aguas se remansen y pueda verse la vida con menos zozobras y también menos balas silueteando las figuras de sus respectivos manijeros. Alegría en ambas orillas y así es mejor para todos, mucho mejor.

El Betis estuvo a punto de no rentabilizar su manifiesta superioridad a causa de ese talón de aquiles que lo alicorta y que es la falta de un depredador que rentabilice, al menos, algo de lo que produce. El mercado de invierno no se ha aprovechado y menos mal que surgió Tello con su verticalidad para que la cita de Balaídos no se escapase sin fruto. Ahora bien, sí pudo comprobarse que el equipo está comprometido con su entrenador, con lo que no surte efecto la balacera.

Se presagiaba tarde de cuchillos largos en Nervión y al descanso daba la impresión de que así sería, pero aquí también pudo comprobarse que la tropa está con el mando. La comprobación llegó como con prisas, como si pretendiese dicha tropa mostrar su fidelidad a Pablo Machín, que fue cambiando el gesto según iba apareciendo ese milagro del área que es Ben Yedder. Y es que el Sevilla salió de camerinos enardecido para laminar a una Real que no se creía lo que vivía.

O sea que el primer domingo cuaresmal remató en puro júbilo por toda la ciudad. Y eso es fantástico, sobre todo por las condiciones ambientales que rodeaban ambos pleitos. Ahora sólo cabe mirar adelante con menos inquietudes y más confianza en sí mismos. Europa se está poniendo cara por la cantidad de aspirantes a su mano. También para que se asiente Machín y, esto es más difícil, cesen las hostilidades que agobian a ese magnífico técnico que es Enrique Setién Solar.