En mi lista de asuntos sevillanos de los que quiero escribir para dar que pensar, no estaba previsto que esta mañana entrara una brisilla fresca y soleada y la desordenara por completo. No se ha cumplido aún la primera quincena de febrero, y mis ganas de marcear están fuera de control. Sé que no soy la única habitante de Sevilla que, en lo tocante al equinoccio, ha sido bendecida con el don de la impaciencia. No han acabado de caerse al suelo las naranjas amargas cuando ya estamos con la napia en flor, locas por recibir los perjúmenes que, en sentido estricto, nos suliveyen.

Ignoro si Ortega y Gasset escribió su Teoría de Andalucía con desdén. Lo parece, cuando nos dedica expresiones como "gesto frívolo, casi femenil", "el gestecito del sevillano" o "la famosa holgazanería andaluza", e incluso nos refrena: "Si es andaluz, detenga un momento su irritación". Aparte de imprecisiones propias de su ojo mesetario, que no puede evitar vernos como algo exótico, y de esa metonimia por la que cree hablar de los andaluces cuando en realidad habla de los sevillanos o, como mucho, de la Baja Andalucía, dicho ensayo me resulta agudo, sabio e incluso halagador. Ahora hay hordas de gurúes de esos que, en el supermercado de la espiritualidad, se hinchan de vender libros de autoayuda, que recetan formas de vida que Ortega y Gasset ya caló aquí: "Ser andaluz es convivir con la tierra andaluza, responder a sus gracias cósmicas, ser dócil a sus inspiraciones atmosféricas". Pues sí, doy fe, en carnes propias. Ese ideal vegetativo lo experimentamos de forma especial y precoz incluso antes de que la primavera dé sus primeros campanazos. Guardamos la impaciencia junto al frío en los cajones. Y sigue dando, fuerte y flojo, Ortega: para el andaluz, "su fiesta auténtica y perenne está en la atmósfera, que penetra todo su ser, da un prestigio de luz y de ardor a todos sus actos y es, en suma, el modelo de su conducta. El andaluz aspira a que su cultura se parezca a su atmósfera". Ojalá. Ello implicaría, entre otras cosas estupendas, que exigiéramos vivir con más árboles, fuentes y tiempo, y con menos estridencias, en estas plazas y calles.

Hace poco, a la salida de una de nuestras reuniones de poesía, varios amigos tiritábamos, cerveza en mano, bajo el toldo del Remesal. Del interior del bar salían sones de marchas procesionales, y entre nosotros -nada sospechosos de beber a morro del tarro de las esencias- conversábamos animadamente sobre fastos varios de la primavera. Sentimos al alimón que le estábamos empujando con las ganas al calendario para que llegara este día, el primero en que una brisilla fresca y soleada entra en mi lista de cosas y, por fin, la desordena por completo.