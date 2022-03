¿Dónde dormirá el rey cuando visite España?

El general Franco se murió y su viuda e hija abandonaron el Palacio del Pardo y se trasladaron a vivir a un piso en el barrio de Salamanca. Dicen que esa normalidad fue una de las claves de la Transición. La familia del dictador se quedó en España e hizo vida social con naturalidad, muchas veces difundida en las páginas de las grandes revistas sociales. Tantos años después, el rey Juan Carlos fija su residencia muy lejos de España y anuncia que vendrá de visita con cierta frecuencia. Está claro que hemos cambiado... a peor. Si el rey no puede residir en su reino con naturalidad, cuando está limpio de cara a la Justicia, es porque aceptamos que su presencia es negativa para una institución monárquica que, entonces, estaría cogida con alfileres. ¿O acaso el rey Juan Carlos se dedicaría a proyectar una imagen frívola que no sólo no le sería aceptada por cierto sector de la opinión pública, sino que serviría para erosionar la de su hijo, que es de lo que se trata? Algunos aguardan saber dónde hará noche el rey emérito cuando vuelva a España.

En Sevilla nunca le han faltado sitios discretos, desde la casa de la finca de los Miura en Lora del Río, que bien conoce, hasta alguna de las casas que lindan con el Real Alcázar. Muchas veces que no ha querido que le abrieran el Cuarto Real de los del mismo Alcázar prefirió pernoctar en casas privadas, por lo que no habría problema alguno. Su hija la Infanta Elena se hospeda en un hotel del Arenal cuando viene a los toros. Su madre, doña María, en el Alfonso XIII. Y en Madrid no le faltarán casas, pero probablemente la clave es por qué tiene que sufrir un destierro selectivo o, mejor con dicho, con una suerte de permisos para abandonarlo con “frecuencia”. Ha pasado por los procesos como todo español que mete el pinrel con Hacienda, se ha puesto al día con el Fisco como todo contribuyente que es trincado en la materia y en su día pidió disculpas como personaje público al cometer la frivolidad de irse a cazar elefantes con una España en crisis. Aquí el personal sale de la cárcel, concede entrevistas, vuelve a la vida pública y hasta se permite el lujo de dar lecciones. Pero el rey Juan Carlos no puede quedarse en su país.

Mal asunto para la Monarquía si su salvaguarda pasa por tener al gigante de la Transición en Abu Dabi con permiso para venir de vez en cuando como el sevillano que acude a Matalascañas fuera de temporada. Tan malo como cuando sólo los partidos de la derecha apoyan al Rey. La Monarquía necesita normalidad y al PSOE. La primera no existe, pese a que la hubo en 1975, y el segundo perdió el Norte desde que se marchó Felipe.