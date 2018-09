De un drama que paralizó a todo el país

Fue ayer cuando el cumpleaños de una tragedia que conmovió a un país que por aquel entonces no salía de una cuando le venía otra. Un tiempo que se califica como los años de plomo por la cantidad que gastaron los infames etarras en segar vidas a granel. En el corazón de aquellos años, el 26 de septiembre de 1984, la muerte de un héroe joven paralizó a todo un país. Fue una muerte que la televisión multiplicó hasta que se dijo basta. Aquel que llamen a Ramón Vila o la corná es gorda, tiene dos trayectorias, doctor, nos conmovía cada vez que la ponían por la tele. Treintaicuatro años de la cogida y muerte de Francisco Rivera, aquel Paquirri poderoso que se batía en retirada y que no llegó a la orilla porque no quiso Avispado. Luego, el corredor de la muerte que fue la carretera de Los Pedroches también se nos enquistaría en el alma. Treintaicuatro años ya, cómo se va la vida.