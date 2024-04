Indudablemente, en el caso imposible de que un servidor de Dios y de usted fuese animalista, más amigo del toro que del torero, tendría una razón de peso para torcer por la abolición de la Fiesta. Ni tortura, ni siquiera maltrato al pobre animal, que esos son argumentos sin futuro alguno. La fórmula de conseguir que no haya corridas de toros sería la de denunciar la duración del espectáculo, que uno que dure más de dos horas entraría de lleno en el atentado. Y si es al aire libre y sin apoyo lumbar, más insufrible aún. El domingo, en una tarde que acogió al frío tras los diluvios, fueron casi cuatro horas sobre el duro ladrillo maestrante y eso no hay cuerpo que lo aguante. Y sin referirnos al peligro de esa indescriptible cantidad de gintonics revoloteando sobre nuestra cabeza. Motivos sobrados para la abolición, ¿o no?