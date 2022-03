Duro golpe al Calcio en el corazón de Sicilia

Pasa la vida, el maracanazo sigue vigente y el que se produjo antier noche en Palermo tiene carácter de morrocotudo. El maracanazo consiste en que el favorito pinche, pero no un favorito edulcorado sino un rotundo candidato a ganar y con la posible derrota como algo inconcebible. Y ocurrió en el Renzo Barbera de la siciliana ciudad de Palermo, lugar donde la Cosa Nostra sigue teniendo predicamento y una sobredosis de influencia.

Llevaban tres meses los tiffosi intentando digerir aquel pecado mortal de Jorginho ante Suiza en la fase de grupos y, aun tentándose la ropa, ni a imaginar que un donnadie como Macedonia del Norte fuese a apartarle de la carrera para una plaza en Qatar. Sí era temible jugársela con Portugal en Oporto, pero caer antes de tiempo...

La cuatro veces campeona no podía dejar de estar en el Mundial por segundo año consecutivo por culpa de Macedonia. El choque con los macedonios iba mal que bien, pero si alguien podía ganar era Italia, que tenía controlado el partido y que se encaminaba a la prórroga porque Immobile y la compaña no habían materializado ninguna de las ocasiones disfrutadas ante el rayista Dimitrievski. Ya caería Macedonia en la prórroga se diría el más pesimista de los tiffosi, pero que si quieres arroz... Nadie pensaba que Donnarumma no atraviesa su mejor momento tras aquello del Bernabéu.

Pleno alargue, minuto 92 y un macedonio de apellido impronunciable iba a correr sin que nadie le dijese dónde vas y antes de llegar al área lanzó un tiro raso que el gigantesco portero del PSG no pudo atajar. Saque de centro y al poco, punto y final a las aspiraciones de Italia. Por segundo Mundial consecutivo la cuatricampeona mundial se queda fuera del gran escaparate y el golpe es mortal de necesidad para ese Calcio que ya ni se parece a lo que fue.