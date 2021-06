El edificio más fresquito de Sevilla

Al llegar las calores ocurren fenómenos cuando menos curiosos, como la desaparición del pantalón largo. Muchísimos adultos parecen niños de colegio con las piernas al aire. Se abre la veda para hacer el indio, relajar las mínimas formas vinculadas con la higiene y el respeto al prójimo y, por supuesto, aparece la chancla, tan escasamente recomendada por los podólogos cuando se trata de caminar por el pavimento de la ciudad. Pero ancha es Castilla y fea, tela de fea, Imagen. Te toca ir de chaqueta y corbata estos días y los turistas, que ya pueblan Mateos Gago y colocan los pies encima de un velador, te disparan fotos como si fueras una especie en extinción. Y lo peor no es que el pantalón largo y el calzado en condiciones se hayan extinguido, sino los colores, las combinaciones, las pelambreras al aire... Todo revela una degradación y un mal gusto que contrasta con fotografías antiguas de la ciudad, cuando en períodos no económicamente boyantes, con una ciudadanía con muchos menos recursos y más humilde, la gente iba sencillamente vestida. Porque no es que muchos vayan hoy semidesnudos o con aspecto kingkoniano, sino directamente parecen salir a la calle en pijama. La lucha contra el calor parece permitirlo todo. ¿Habremos olvidado el arte de buscar la sombra a base de perder los árboles? Los viejos trucos de antes, cuando a nadie se le ocurría ir vestido de playa por la ciudad, eran meterse en el fresquito de una sala de cine, en el Corte Inglés (un saludo, como siempre a don Fernando Murube) o en la Catedral. ¿Nunca han probado a entrar por la Puerta de los Palos y disfrutar del bajonazo de la temperatura? Usted diga al vigilante que va a la misa de la Capilla Real o simplemente a rezar ante la Patrona. Se coloca en los dominios de los magníficos ventiladores que pone el Cabildo y ya lo tiene todo para pasar la tarde contemplando una muestra del mejor plateresco y rezando ante la imagen que lleva recogidos más de ocho siglos de oraciones, a la que los sevillanos ya rezaban muchísimo antes de que existieran el Gran Poder y la Macarena. La Catedral, con un poquito de suerte, es de los lugares más agradables para pasar las tardes de verano. Y decimos que hace falta suerte porque a veces al Cabildo se le va la mano y los indios urbanos de pelos al aire pueblan también las naves del templo. La Catedral tiene el mejor aire acondicionado de la ciudad: el que genera el efecto de la gran montaña hueca. Y cuando abren la Puerta de la Asunción y la de los Palos en las tardes de novena, el aire corre que da gusto. Y le parece a usted estar casi en pantalones cortos del fresquito que sopla. Como mandan los tiempos.