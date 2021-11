La elegancia natural de Fernando de Parias

Te lo cruzabas en una calle o en un avión y era el ejemplo de la elegancia natural y la discreción serena. Hacía años, muchos años, que había dejado ser alcalde. Cuesta imaginar con la actualidad que nos castiga que aquel señor hubiera estado en política alguna vez. Se tenía con razón por el primer alcalde de la Monarquía, no como el último franquista. Fernando de Parias no necesitó ser alcalde para ser alguien ni para trabajar por causas nobles, justo lo contrario de la inmensa mayoría de dirigentes políticos mediocres que no aportan luz personal al puesto, sino que necesitan del puesto para tener acaso algo de lumbre. El mundillo de druidas de la política, tuiteros y bronquistas parlamentarios queda lejos de la figura de este vecino de la ciudad que se afanó en levantar el comedor de la Orden de Malta, donde cuentan que era feliz al servir cientos de menús al día.

Se entendió muy bien con personajes como don Carlos Amigo, al que personalmente acompañó en su creación como cardenal en Roma en aquel inolvidable otoño de 2003. Compartimos vuelo de regreso a Sevilla. Don Fernando gastaba unos impecables calcetines amarillos de algodón, de los que uno bien puede ver en el escaparte de O´Kean de la Plaza Nueva. Con un compañero de viaje así no hacen falta vagones de silencio ni otras normas para asegurar la tranquilidad y el orden, que vienen garantizados por eso tan denostado y manoseado como es la buena educación que cada uno trae de casa.

Ser alcalde fue un compromiso de apenas dos años en una larga vida que terminó una mañana lluviosa del último día de octubre. Hoy ser alcalde es un objetivo vital para la mayoría de los que lo intentan. No se ven ya casos como el de este Parias, al que buscaron para servir en un momento delicadísimo, con unas arcas municipales deficitarias, sin posibilidad alguna de fondos europeos, y donde todo estaba por hacer y no todos remaban precisamente en la misma dirección. Escribir de Fernando de Parias es repasar la lista de políticos sevillanos de entonces y comprobar, ay, que cualquier comparación con la actualidad es literalmente imposible. En primer lugar porque muchos no eran políticos, sino que tuvieron que hacer política porque fueron requeridos por su prestigio o solvencia en sus respectivos campos profesionales. No, no tiene nada que ver la frivolidad y la temeridad actuales de muchos de nuestros gobernantes con aquella elegancia natural y sencilla. Sevilla tuvo muy buenos alcaldes en los 70 y en los 80. Ahora se ve con perspectiva. Descanse en paz el señor de los calcetines elegantes de aquel periplo siempre en el recuerdo.