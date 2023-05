Siempre una barrera en Las Ventas por mayo como por abril en la Maestranza se consideró privilegio en el gran escaparate de la vida. Aquellos barridos que los del Plus les pegaban con la cámara a las barreras de sombra, al sol ni se asoman, ha cobrado relevancia especial para beneficio de la reventa y de los traficantes de influencias. Ahora, la nueva plataforma es más de barrer el callejón y el que no sale en la tele en una de estas tardes tiene poco que hacer en una sociedad cada día más entregada a la veneración del becerro de oro. Corridas de puro y clavel que les llamaban, pero ésas eran habas contadas. Ahora, con eso de los barridos camarógrafos por barreras y burladeros, las corridas de puro y clavel ya son todas. No hay un lugar más distinguido del gran escaparate que una barrera en día de tele, puro y clavel.