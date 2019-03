El embrión es un quiste

Suárez Illana ha metido, y gravemente, la pata defendiendo una causa que comparto y estimo no sólo justa, sino absolutamente necesaria si no queremos seguir viviendo en esta refinada barbarie posmoderna que considera el aborto un anticonceptivo, que ignora tanto el uso de estos como los descubrimientos científicos sobre la singularidad genética del feto, que por ello es profundamente reaccionaria -además de bárbara- bajo su disfraz progresista. Es posible defender una causa justa con argumentos ridículamente erróneos, como ha hecho Suárez Illana. Pero esto le descalifica a él, no a lo que defiende: la vida de los no nacidos.

Lo que de bueno ha tenido este error es que ha desatado lenguas. Las defensoras del aborto libre sin causa terapéutica se indignan cuando se dice que muchas lo utilizan como un bárbaro anticonceptivo tardío, como control de la maternidad, acusando de ignorantes a quienes lo hacen. Pero he aquí que, respondiendo a Suárez, Carmen Calvo ha dicho que "no va a haber punto de retorno en el derecho de las mujeres a controlar su maternidad". Entonces es cierto que el aborto se usa como un brutal anticonceptivo.

Cristina Almeida, por su parte, ha ido más lejos al decir que "el 85% y más [de los abortos] son por debajo de las 12 semanas de embarazo, cuando igual que embrión puede ser un quiste". Pues muy bien. Resulta que hay quistes con identidad genética propia, que desarrollan desde la quinta semana los principales sistemas del embrión (cerebro, médula espinal, corazón o tracto gastrointestinal). Curioso quiste. También dijo Almeida que "esa interpretación de la vida es religiosa, no científica". Mentira. La ciencia ofrece hoy remedios anticonceptivos que reducirían el aborto a un mínimo ligado a circunstancias extremas; y ofrece información genética sobre la singularidad del embrión y el feto que desmienten que sea un quiste. La afirmación de Almeida sí que es grosera, bárbara y anticientífica.

Los creyentes se oponen a él, salvo en determinadas circunstancias. Pero también los ateos con conciencia, como Pier Paolo Pasolini, que consideraba el aborto un homicidio: "Estoy traumatizado con la legalización del aborto porque, como muchos, la considero como una legalización del homicidio (…) querida por el poder del consumo, que es el nuevo fascismo… Que la vida es sagrada es evidente: es un principio aún más fuerte que cualquier otro principio de la democracia".