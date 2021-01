Muy emotivo adiós de don Juan José

Festividad del Patrón de los Periodistas, pero la misa en su memoria se adelantaba a este viernes de viento y calabobo. Y en el intimista marco de la capilla del monasterio de la Visitación, morada de las religiosas salesas, se despidió don Juan José de los periodistas, un gremio en el que cuenta con muy buenos amigos. Con la huella del quebranto físico que le llevó a urgir su jubilación, el arzobispo se mostró sensible con el momento que vive él en particular y la sociedad en general. "Felicito una vez más a los periodistas en la fiesta de su Patrón y les aseguro mi plegaria, mi oración y mi afecto", expresó tras la Eucaristía a la par que le enviaba un cariñoso saludo a Paco Correal por su jubilación. No estaban en la capilla de las Salesas todos los que debían, pero sí eran todos los que allí asistían al que quizá haya sido el último San Francisco de Sales para don Juan José.