Esta encuesta sí apetece

Las encuestas no suelen acertar mucho en España, se las utiliza sobre todo como base para la tertulia política y para la especulación. Sobre todo las del CIS, que según todos los expertos cuenta con un equipo profesional de primera categoría, pero que ha perdido su credibilidad con Tezanos.

El último trabajo se ha dedicado a las elecciones catalanas, que no sólo afectan a Cataluña, sino a toda España; son elecciones de la máxima relevancia que se celebran el 14 de febrero si el TSJC no dice finalmente lo contrario. El resultado del barómetro es tan bueno para los que defienden España y su Constitución, que, esta vez sí, apetece tomárselo en serio. Otra cosa es que acierte o que, como en ocasiones anteriores, el CIS barra para casa y el resultado final no tenga nada que ver con lo que preveía.

Si se confirma que el PSC gana las elecciones, entonces habrá que felicitar a Sánchez, y sobre todo a Iceta, promotor de la idea, por proponer a Illa como candidato a la Generalitat. Salvador Illa no está llevando bien la gestión del Ministerio de Sanidad, ni es un político con carisma, ni provoca pasiones, pero lo que sobra en Cataluña es pasión. Illa aporta, sin embargo, seriedad, serenidad … y respeto a España y a la legalidad, que es justo lo que le falta a los independentistas.

Aunque lo desmienten todos, el objetivo de PSC y ERC es formar un tripartito con En Comú- Podem, y todo indica que por ahí van a ir los tiros. Pero no es lo mismo un tripartito con Aragonès de presidente, que con Illa de presidente, y además a Ana Colau y sobre todo a Pablo Iglesias se le bajarían mucho los humos si se confirma que su formación sufre un importante retroceso.

El barómetro del CIS no tranquiliza al PP ni a Ciudadanos. El partido de Arrimadas sufre un bajón monumental, porque Cs ganó las anteriores elecciones; y Vox supera en votos y escaños al PP, aunque Casado y su candidato, Alejandro Fernández, incrementan algo el número de escaños. Para el PP sería letal ese sorpasso pues significaría que Casado se equivocó al romper amarras con Vox sin volcarse después en potenciar el elemento centrista de su discurso.

La encuesta del CIS, que apenas tiene credibilidad pero permite especular, recoge algo que se advierte a poco que se viaje a Cataluña: crece el número de catalanes que se sienten españoles y catalanes, bajan los que se sienten sólo catalanes y se mantienen igual los que se sienten sólo españoles. No es mala noticia. Lo que pasa es que las encuestas del CIS no son creíbles. Ojalá ésta sea la excepción que confirma la regla.