Se enfadan si les dicen lo que son

Ya comenté ayer con abundancia de datos el disparate de Vox al cargar contra Juanma Moreno por decir "fiestas de primavera", ignorando que unir así la Semana Santa y la Feria tiene siglo y medio de antigüedad y acusándolo de sumarse a la imbecilidad progre -que haberla hayla- que pretende descristianizar las Navidades llamándolas fiestas de invierno y hace lo mismo con la Semana Santa, reduciéndola a un carnaval o desempolvando heterodoxias con un siglo de antigüedad como si fueran cosa nueva y transgresora y estos heterodoxos de salón descendieran de la pata de Núñez de Herrera. Es cierto que esto pasa. Pero la gilipollez de los progres no justifica la de los carcas.

Se me quedaba ayer en el teclado comentarles los tuits cargados con artillería de ignorancia en los que dirigentes de Vox acusaban al presidente de la Junta de "falta de respeto" a los católicos y de hacer "una nueva cesión al consenso progre al que se comprometió a hacer frente al ocupar su cargo", como hizo el responsable nacional de comunicación, Juan Pflüger. ¿Disculpa su ignorancia no ser de aquí? No. Ser andaluces parece que no les enseña nada a los señores de Vox en lo que al conocimiento de su tierra se refiere: "En Andalucía celebramos la Semana Santa, querido Bonilla" (Onofre Miralles, portavoz en el Ayuntamiento de Granada); "Juanma Rodríguez o Tereso Moreno Bonilla hablando de fiestas de la primavera. Parece que al presidente de la Junta le produce urticaria hablar de Semana Santa… Propio de la izquierda más anticristiana" (Juan Francisco Rojas, concejal del Ayuntamiento de Almería); "Estos terminan como el PSOE, diciendo fiestas del solsticio de invierno, en lugar de Navidades. Luego se quejan cuando les llaman maricomplejines. Poco les decimos" (José Ramírez del Río, diputado en el Congreso por Córdoba).

Pero quien lo ha petado ha sido Hermann Tertsch al afirmar que lo de Fiestas de Primavera "tiene un toquecillo krausista y algo de fiestecilla del PC, un chute de corrección moderna y taza y media de cobardía cursi y esforzada". ¿A estas alturas carga contra el krausismo, Julián Sanz del Río, Giner de los Ríos, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro o la Institución Libre de Enseñanza, bestia negra de la derecha vacaburra y del franquismo que la liquidó en 1939? Se enfadan los de Vox cuando les llaman de extrema derecha. Pero se lo ganan a pulso.