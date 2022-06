Ya no engaña lo de "derechos o derechas"

Según nuestra encuesta publicada ayer 7 de cada 10 andaluces aprueban el Gobierno de Juanma Moreno. Lógico. No solo ha lidiado bien la crisis de la pandemia -hay que poner en valor el trabajo del consejero Aguirre-, sobre todo ha deshecho el mito inflado por el PSOE como propaganda de que la llegada de la derecha a la Junta arrasaría los derechos logrados, acabaría con la sanidad y la educación públicas, volvería a recluir a las mujeres en las cocinas, desataría la homofobia y fomentaría la xenofobia. Todavía en esta campaña Pedro Sánchez tenía la desvergüenza de utilizar como eslogan socialista para el 19-J lo de "derechos o derechas".

Mentira grosera. Como escribió mi profesor Alfonso Lazo en estas páginas: "Imposible distinguir ya en Europa los llamados gobiernos socialdemócratas de los titulados gobiernos de la derecha... Y esto es así porque la socialdemocracia ganó la guerra y ahora en los países europeos rigen en la práctica sus principios. El socialismo democrático cumplió su destino histórico". En una reciente entrevista Ramón Tamames coincidía con él, siendo uno de procedencia comunista y otro socialista, al afirmar: "La socialdemocracia ha alcanzado sus objetivos primordiales. En España hay una alternancia clara entre derecha, izquierda, izquierda, derecha, que más bien es centro izquierda, centro derecha. Y los programas económicos a veces no se diferencian en absoluto, porque son básicamente programas de la OCDE, de la Unión Europea, etc… No existe ya la socialdemocracia porque sus objetivos se han consolidado y no se va a destruir… No se pueden recortar los derechos al igual que ya no puedes retirar el sufragio universal" (El Confidencial).

No es que dé igual votar a unos u otros, por supuesto. Y menos con el horizonte nacional del PSOE de Sánchez -caricatura o despojo de lo que fue y debería volver a ser este partido centenario- que cogobierna con populistas y comunistas, se apoya en ERC y Bildu, torpea en política internacional y es entreguista en la nacional. Pero los andaluces han aprendido que es mentira lo de "derechos o derechas", aprueban con un notable el Gobierno PP-Cs y manifiestan una intención de voto resumida así ayer, en función de los resultados de nuestra encuesta, por el compañero Marqués Perales: "La satisfacción con el Ejecutivo de Juanma Moreno, del PP es amplia en toda la comunidad, incluso bastante plural...".