Mucho más entrada que invitación

Surge el ingenio en el lugar más insospechado y en esta tierra nuestra cabe con bastante frecuencia. Ha pasado en una de esas cloacas sociales o asociales en que el insulto, la zafiedad o la calumnia aparece desde trincheras emboscadas en el más cobarde anonimato. Bueno, pues con la nariz tapada y buceando por una de esas sentinas me encontré con un rapto de ingenio. Un tuitero desconocido tuvo la ocurrencia de adjetivar la invitación de boda con la acepción entrada. Entrada como salvoconducto mediante el debido pago para acceder al evento y la verdad es que me hizo gracia. Las cédulas de convite nupcial se convirtieron tiempo ha en una especie de acción para coadyuvar a la financiación del evento. Esa invitación con el número de la cuenta donde depositar el óbolo y con ello adquirir el derecho a su acceso tiene más de entrada que de invitación, ¿o no?