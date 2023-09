La única gimnasia que se hacía allí era la de los empleados con tijeras en el bolsillo superior de la chaqueta para cortar de un solo, sabio y limpio movimiento la pieza vendida o las muestras bajando y subiendo los rollos de tela para que una señora sentada ante el mostrador acabara de decidirse tras comparar la muestrecita que traía con los tejidos que le presentaban. Y si había duda, cargando con el rollo de tela hasta la calle para ver su color a la luz del día. Ahora se va hacer allí otra gimnasia más acorde con los tiempos. Uno más de los muchos usos que este soberbio edificio ha tenido desde que dejó de ser aquel comercio que era un mundo de patios y columnas. Errático destino el que padece desde su cierre la que fue Peyré, la tienda más importante de ropas y tejidos de la ciudad, además de la más antigua si nos remontamos a su origen en 1790 como Las Filipinas.

El magnífico edificio que hace tantos años conocimos como tienda y hoy conocemos como contenedor al que se le han dado y se le dan los más variados usos, con su lujosa y hermosa fachada de Francos, fue resultado de la remodelación integral que hizo Aníbal González en 1919 y la reforma de Eduardo Torroja en 1944. Hubo un tiempo en el que los comerciantes se gastaban sus buenos dineros contratando a los mejores arquitectos para dar prestigio y personalidad a sus negocios. Valgan como ejemplos, además del Peyré de Aníbal González, los Almacenes Pedro Roldán, la Catalana y la Ciudad de Londres de Espiau, los Almacenes El Águila, la Auto Ibérica y la sombrerería Maquedano de Gómez Millán o la Joyería Reyes de Juan de los Reyes.

Ese tiempo, salvo raras excepciones, pasó. No solo para los comercios, también para los cines, los cafés y los bares (alguna esperanza tengo puesta en la remodelación de la centenaria La Alicantina, espero que conservando, además de los paños cerámicos publicitarios de la Cruz del Campo, el amontillado fino Maestro Sierra o el vino blanco Diamante que se han salvado, el azulejo de la Macarena que estaba sobre la ventana que comunicaba con la cocina). Pero esto es, por desgracia, una excepción. Parece que el prestigio de la buena arquitectura y los buenos materiales ya no aportan nada a una ciudadanía que no aprecia la belleza y las calidades que tuvieron, en fachadas e interiores, los comercios que daban personalidad a la ciudad.