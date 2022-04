El error Espadas

Un escalofrío recorre estos días el espinazo del PSOE: ¿Nos hemos equivocado con el candidato para Andalucía? No son pocos los que opinan que sí. A Espadas se le ve malhumorado y deprimido, sin terminar de sentirse a gusto en su papel. Es hombre de despacho y moqueta, discreto y relativamente moderado, poco dado a los excesos propios de las campañas políticas. Quizás ya esté pensando que cambiar los grandiosos salones y las altas bóvedas del Ayuntamiento de Sevilla por la guagua electoral y el navajeo declarativo no ha sido una buena idea. Y luego está lo del contrato de su mujer por la Faffe, de muy difícil digestión. Además, le falla la estrategia. Centrar los esfuerzos en fomentar el miedo a Vox -"a la ultraderecha", como le dicen los perezosos- tiene un evidente problema: la fórmula ya demostró que no funcionaba en las pasadas elecciones autonómicas, las que desahuciaron a Susana Díaz, hoy convertida en senadora y tertuliana, algo que en un país serio sería un oxímoron. No deja de ser curioso y contradictorio que se denuncie que Vox quiere extender el miedo entre el electorado al mismo tiempo que se fomenta el miedo a Vox. Y perdón por el trabalenguas.

Ya es una opinión bastante generalizada que Espadas no va bien, que no ha sabido hacer su transición de alcalde a candidato a presidir la Junta de Andalucía. Todo lo contrario que su delfín en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, que le ha cogido pronto el truquillo al bastón consistorial. Al antaño modernazo de la Alameda lo vemos ahora en todas las procesiones, incluso bailando sevillanas populistas con María del Monte. La Sevilla rancia está encantada con él. No es tan difícil, solo consiste en creerse la camiseta. Para pisar moqueta, antes hay que hacer muchas tonterías, danzar ante el vulgo. Esa es la cruz del político en democracia. Y a Espadas todo esto le cuesta demasiado.

Puede, sin embargo, que cualquier esfuerzo sea inútil. Un finísimo analista de las cosas andaluzas me dijo el otro día que la clave está en que Andalucía ha experimentado un cambio sociológico (hacia la derecha, por supuesto), es decir, que las corrientes profundas de la historia, diremos a la manera de Braudel, se han puesto en marcha para generar la espuma de un gobierno de derechas en Andalucía (con o sin Vox). En ese caso, el error no sería Espadas, sino la historia misma, si tal cosa es posible.

En estas elecciones andaluzas todos los partidos se juegan mucho. Vamos a ver estopa. Si el PSOE vuelve a quedarse en la oposición probablemente entremos en un ciclo largo de gobiernos de centroderecha. Quién lo diría hace unos años. Demasiada responsabilidad para un político, Juan Espadas, que ni está ni se le espera.