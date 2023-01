El primero está claro si tiene una casa con balcón por la que pasa la cabalgata. Diga que está en Roma con Carlos Herrera o en el Rocío con Mario Niebla, que no vuelve hasta el día cinco por la noche. Si no aplica este consejo de seguridad se le colará esa imprudente e impertinente cuñada que no usa la alfombrilla antes de entrar en casa. Silencio, el silencio protege mucho y es la herramienta más difícil de usar.

El segundo error será empeñarse en ejercer de perfecto anfitrión. Es decir, de camarero de Juliá de los años 90 atendiendo a los invitados con esos canapés del salmón que sobró en Nochebuena, la ruedas de salchichón que sobraron en Navidad y que ahora las ofrece cortadas en fingers para quedar como un caballero maestrante de Ronda, la ración de jamón rica en tocino que había reservado para las tostadas... No se moleste, todo es inútil. No saque nada. Suficiente es el balconazo para admirar de cerca el traje de la Estrella de la Ilusión. El tercer error es intentar darle salida a los dulces de Navidad con los mismos que se han colado en su casa para trincar cabalgata sin bulla. La gente es caradura, no tonta. No es lo mismo lo primero que lo segundo, pero al personal se le olvida.

El cuarto error es tratar de hacer partícipe a todo el mundo de su condición de rey mago, gran visir, mago de la fantasía u otras dignidades del cortejo. La mayoría de los que incluya en sitio preferente en su carroza tendrán que tomar antiácidos y nunca se lo reconocerán. En el fondo, ellos querrían ser usted. Y lo peor es que se les nota. ¿Triste? Así es la vida. Mejor vivir ciertos éxitos en soledad.

El quinto error es no obligar a sus invitados a descalzarse antes de entrar en casa para ver la cabalgata. Los zapatos de la tarde del cinco de enero van cargados del azúcar pisado de los caramelos, lo que provoca que las suelas vayan ensuciando toda superficie por donde pisan. Es un horror que solo se resuelve con una fregona con gran cantidad de detergente y unos minutos de frenética actividad. Eso cansa mucho, sobre todo cuando la noche es larga y tiene que preparar el salón... Lo idóneo es que sus invitados (colados)lleven el calzado envuelto en celofán para repeler la glucosa y que se lo quiten antes de entrar en la casa.

El sexto es no llevar paraguas, porque no va a llover, y en cualquier caso no abrirlo al paso de las carrozas para recoger muchos caramelos. Es una supina estupidez que molesta a los espectadores que están a su alrededor y que, además, le reporta una cantidad de golosinas que nunca se va a comer, como esa botella de Freixenet que se le queda todo el año en la despensa ocupando sitio. Si por su casa pasa la cabalgata, hágase el sueco. Y si sale a verla a pie de calle, no lleve el paraguas. Póngase a partir de la fila quinta y admire las carrozas.