No me escandaliza que un futbolista excelso gane muchos millones de euros al año. No me produce especial envidia y, desde luego, lo comprendo perfectamente, por sorprendente que pueda parecer. Vivimos en lo que Mario Vargas Llosa denominaba La civilización del espectáculo (libro con parte del cual no estoy de acuerdo pero cuya lectura recomiendo) y, en ese contexto, que un chaval que tal vez a duras penas ha terminado la escolarización obligatoria, que por supuesto tiene una cultura limitada, que se expresa balbuceantemente (salvo con el balón en los pies), que trabaja un par de horas al día en una labor que consiste en lo que para la mayor parte de los humanos es un mero divertimento, etc., se embolse al día lo que un juez o un médico ganan al año, no me escandaliza especialmente. No me gusta, pero lo entiendo. Son las reglas del juego. Genera unos ingresos espectaculares y, lo que es más importante (aunque no bueno), sostiene una forma de vida social.

Es cierto que ese joven lo único que hace por sus semejantes es entretenerlos un rato. Pero no es poco. No piensen sólo en el panem et circenses de Juvenal, que tan útil le sigue siendo a los gobernantes. Mírenlo más bien desde la perspectiva de los gobernados. Muchos llevan, acaso llevamos, una existencia ramplona, sin ambición, en que los días se suceden intercambiables, arrastrando una vida sin visión trascendente ni nada que la salve, que le sirva de lenitivo. Y, ahí, para los hombres (y mujeres y lo que quieran, qué aburrido es ser estúpidamente correcto) que no buscan realmente sentido a sus vidas (lean a Frankl, claro), las pastillas de soma de Huxley o recrearse en las jugadas del ídolo de turno son una tabla de salvación.

Más triste aún se me antoja que el asidero lo sea, no ya el Brasil de Pelé o las diagonales de Messi, sino un equipo anodino de mitad de la tabla o de segunda división. Pero debemos entenderlo. La identificación con unos colores confiere una sensación de pertenencia, un ocupar el tiempo y los estados de ánimo con algo ajeno, que a muchos ayuda a vivir aunque no se den cuenta. Puede parecer ridículo para un espectador aséptico que alguien pague por ver, semana sí y semana también, cómo veintidós jugadores normalitos ganan al mes más que un catedrático o un ingeniero al año, mientras persiguen un balón por media hectárea de césped. Pero lo comprendo.

Lo comprendo, digo, pero me produce tristeza. La reflexión se me ha ocurrido leyendo en prensa una conversación entre el científico Mariano Barbacid (que abrió líneas importantes de investigación contra el cáncer) y la soprano Cristina Domínguez (compañera mía de universidad y que superó, excepcionalmente, un cáncer de páncreas). Cuántas personas absolutamente admirables hay. No solo merecen ser imitadas (en su esfuerzo, en su contribución), es que nos iría mejor como sociedad si los emuláramos. Pero preferimos endiosar a cualquier tuerce botas o autoproclamado influencer o supuesto celebrity. Y así nos va.