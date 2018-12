Otro escenario en Sevilla

Las reacciones que han tenido algunos dirigentes del PSOE y de Adelante Andalucía, pidiendo un pacto "contra la extrema derecha", demuestran que no se han enterado de nada. Los resultados de Sevilla capital, aunque con matices, son un fiel reflejo de lo que ha sucedido en Andalucía. Estas elecciones han sido decididas por las clases medias, que ya se han hartado de las políticas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No querían un pacto de Susana Díaz con Podemos y Unidos, por más que se disfracen de Adelante Andalucía. Es la ley del péndulo. La extrema derecha ha aparecido porque la extrema izquierda mangonea a Pedro Sánchez.

Los coqueteos del PSOE con la extrema izquierda han espantado a miles de votantes socialistas, que se han pasado a Ciudadanos o a la abstención. Pero no han engrosado a Podemos Unidos. También observen que en torno a un 10% de los votos de Vox proceden del PSOE y de Podemos. Aunque casi el 90% de los votos de Vox se los ha rascado al PP por su ala derecha. Coinciden las cuentas. No obstante, el PP ha perdido 7 escaños en Andalucía y Vox ha conseguido 12. Ahí se confirma que también los han sacado de otros caladeros. La expansión de Ciudadanos ha sido más a costa del PSOE que del PP.

Los resultados de Sevilla capital hay que mirarlos con lupa. No son extrapolables a unas elecciones municipales. El orden de los partidos en la ciudad es equilibrado y engañoso. El PSOE ha ganado por poco. Y después han quedado Adelante Andalucía, Ciudadanos y el PP (por este orden), pero casi con un triple empate técnico (18,89%, 18,80% y 18,78%). También es llamativo el 12,36% de Vox. Y es curioso que el PP, con Zoido, a pesar de todos los pesares y de la pérdida de votos, ha ganado en sus cinco distritos emblemáticos: Los Remedios, Nervión, el Casco Antiguo, Triana la de Susana y La Palmera-Bellavista. Mientras que en los otros seis distritos del cinturón rojo ha ganado el PSOE, y Adelante Andalucía ha conseguido buenos resultados. Hay otros muy llamativos, como que el PSOE haya sido ¡quinto! en el Casco Antiguo (la Sevilla histórica de los apartamentos turísticos), por detrás del PP, Adelante Andalucía, Ciudadanos y Vox. También es significativo que el partido de Serrano haya sido segundo en Los Remedios y tercero en Nervión.

El PSOE fue el más votado en Sevilla, seguido por Adelante. Pero entre los dos no han pasado del 44,15%, mientras que entre Ciudadanos, PP y Vox llegaron al 48,94%. Extrapolar no sería realista, pero la derecha ya no depende sólo de ese PP al que demonizaron. Hay otro escenario.