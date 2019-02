Madrid tiene 3.223.334 habitantes. A la manifestación de ayer en la Plaza de Colón fueron 45.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 200.000, según los organizadores. Creamos a éstos y admitamos que sí, que fueron todas las que ellos aseguran. Y digamos también que no hubo nadie de fuera -ni siquiera el presidente de la Junta, Juanma Moreno; era un madrileño disfrazado-, que no se fletaron autobuses. Así que los doscientos mil que meneaban banderas rojigualdas en Colón eran madrileños. Si nos atenemos a la cifra del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Madrid hay 3.023.334 no españoles, o poco españoles, o no tan españoles, porque según avisaron en la víspera algunos voceros de los organizadores de la manifestación "quien no esté el domingo en Colón no es español". Así que en Madrid hay más de tres millones de personas que, según los que se levantaron ayer contra la "traición", la "felonía" y el "robo" de la patria, no son buenos españoles, o su pedigrí de español tiene fallas, no son auténticos. Lo que no quita que, a pesar de la ausencia de esos 3.023.334 no españoles en Colón, el periodismo patriota informara enseguida que "Madrid se levanta" contra el presidente Sánchez y su Gobierno, y que todo un "clamor" se oyó en las ciudades (de España, por supuesto) exigiendo al "usurpador" y "okupa" de La Moncloa que se vaya y convoque elecciones. Ese fervor constitucionalista que de forma tan ardiente exhiben los organizadores de la manifestación no deja de ofrecer curiosidades, como la de que olvidan que Sánchez está donde está debido a un mecanismo recogido en la Constitución, en su artículo 113. Es la moción de censura al Gobierno. Otra cosa es que los compañeros de viaje que se buscó Sánchez no crean en la Carta Magna, pero el secretario general del PSOE usó una baza que le otorga nuestro sistema legal. Y por eso está en La Moncloa. No entró derribando ningún portón.

¿Y en nuestra ciudad? Pues hubo un remedo, pero tirando a cutre, de la españolísima fiesta de Madrid. Volvamos al INE. Sevilla tiene 688.711 habitantes. De ellos "cientos de personas" o "numerosos sevillanos" -según unas u otras crónicas- se arracimaron en la Plaza Nueva con sus banderas y pusieron a Sánchez vestido de limpio. Restemos a 688.711 esos "cientos" que fueron a "defender España frente a aquellos que quieren destruir nuestra patria". Pues me temo que somos en Sevilla un montón de no españoles, o de poco españoles o no tan españoles. Días antes el jefe del PP, Pablo Casado, que ya no hace ascos a la entente con la ultraderecha para pergeñar su éxito electoral, conminó a los españoles a descolgar las banderas de los balcones y a airearlas al viento contra el PSOE. Pero aquí, en Sevilla, lo que se ve es que sólo hay afición desmedida por las colgaduras. Hasta que se destiñen o se caen solas.