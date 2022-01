...y el espectáculo lo chafó un descerebrado

Digamos que vamos a hacer una minicrónica de treintaiocho minutos de fútbol espléndido y de un segundo muy desgraciado que acabó ominosamente con el espectáculo. Una vez más en su larga historia, el Betis ha tenido al enemigo en casa y lo que llevaba camino de acabar en noche para el gozo lo destrozó un descerebrado que tiró un palo al campo con la desgracia de impactar en la cabeza de uno de los verdaderos protagonistas.

Amanecía el derbi de las bajas, mucho más considerables en un Sevilla que veía cómo aumentaba la lista de ausentes en el mismo calentamiento. Koundé no daba el O.K. y Lopetegui apelaba a Óliver para recomponer el equipo bajando a Gudelj a hacer pareja con Diego Carlos. Y antes del minuto, tarjetazo a Fekir por una entrada con los tacos por delante. Tarjeta tempranera pero justa aunque no siempre se sea tan justiciero con tan poco tiempo de juego transcurrido.

Decididamente es mejor el Betis, un testarazo de Pezzella da en el poste y la posterior preciosa chilena de Edgar la desvía acertadamente Gudelj. El Betis va de martillo ante un Sevilla que interpreta a la perfección el papel de yunque, pero es el minuto 34, Álex Moreno cae en una desaplicación que parecía olvidada y el pase de Óliver lo pone Papu junto a un palo para demostrar qué poco le cuesta al Sevilla ponerse por delante. Y a los cuatro minutos, virguería de Fekir y punto.

En el alborozo del Gol Sur surge un palo volandero que impacta en la cabeza de Jordán y ahí se acaba todo. El Sevilla se da prisas en ir al vestuario y tras cuarenta minutos de cabildeos, aquello se suspende. ¿Qué será lo que pase ahora? Pues mucho me equivoco o nada bueno para un Betis que nuevamente se encuentra con el enemigo en su propia casa. Y es un dolor que la irresponsabilidad de un imbécil haga víctima al Real Betis Balompié y a sus aficionados. En fin, una vez más...