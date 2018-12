...y la que se espera para el 21-D

Convulsiones en modo de plaga global que tienen al mundo en carne viva. Arde París en la más cruda realidad y no en la gran pantalla, pero es que Cataluña lleva ardiendo más de un año para que ahora esté a punto de explotar si es que no ha explotado cuando estas líneas lleguen al quiosco. En Francia se pliega Macron ante la ira de los chalecos amarillos mientras que en este pobre país aún llamado España, los independentistas siembran Cataluña de odio y de violencia con esa alfombra roja que les han extendido desde la Moncloa. La situación que se vive en ese trozo de España tiene mucho de lo del enemigo en casa, pues de otra forma no se entiende que una minoría tan minoritaria de catalanes esté sojuzgando a todo un país. Y la que se prepara para ese 21-D en que el Falcon monclovita aterrizará en El Prat es de no te menees. ¿Cómo acabará todo esto?